Gaggenau 350萬元頂級廚電曝光！金字塔頂端就是多了細節
全球豪宅指定品牌德國頂級廚電Gaggenau首度快閃中台灣，以「Legacy & Innovation 傳承與創新的對白」為主軸，7/7~7/8於台中市役所舉辦「Gaggenau工藝美學展」，承襲經典並串聯智慧家電，對外展示旗下頂級家電400系列，一整系列共計13項產品，約350萬元，搶攻金字塔頂端消費客群。
根據Gaggenau台灣官方人員指出，全台還是以台北為銷售主力，業績佔比超過5成，而台中為第二大市場，看好台中的消費潛力，特別選在興建於西元1911年日治時期的建築「台中市役所」舉辦，混合古典主義的莊嚴優雅，呼應「傳承與創新的對白」，該展覽需要透過預約才可入場，大多會以既有的會員，顧客與經銷商優先參觀。
在展區門口展示了向傳承致敬的90公分寬經典烤箱(EB 333)，誕生於1986年，這台擁有革命性寬度與容量的烤箱，甫一推出即風靡歐洲市場，其後於2016年品牌邁向333年慶時改款將之命名為EB 333，是品牌所有產品中最長壽的型號；三十多年來，EB 333烤箱還是堅持以手工打造，加上頂級的材質及可靠的性能，號稱是熱愛烘焙烹飪玩家的夢幻逸品，但售價不便宜，要價43.8萬元。
同時，Gaggenau以現代社交廚房為概念分別打造400與200系列風格美學的廚房場景。Gaggenau頂級400系列的不銹鋼工藝美學在深沉的居家裝飾中閃耀著低調光輝，包含冰箱、酒櫃、烤箱、蒸烤爐、咖啡機、中島檯面升降式排油煙機、全區式感應爐與鐵板燒搭配，共計13項產品，全系列打造頂級奢華家電，費用約為350萬元。
並首度解構400系列烤箱解構，八層玻璃、不鏽鋼金屬構件何以各司其職，將485度的高溫隔絕在腔體內部，烤箱內壁完美燒製的藍色搪瓷琺瑯，源自19世紀Gaggenau生產廣告招牌的關鍵技術，辨識度相當高。
而在200系列的展間中，則以都會居家為藍本打造如私人招待所般的精緻交流空間，其中漂浮中島安裝了200系列內嵌排油煙機智慧感應爐，展現Gaggenau產品順應各種空間大小與風格的靈活彈性。