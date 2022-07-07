房市／購屋險被疫情耽誤　信義房屋助化解風險

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原來，雙方洽談的時間點，正值全球疫情剛爆發，偏偏這個物件其實是工程師太太名下所持有，必須取得太太的海外授權書；同時，買方又是長年在中國大陸工作，簽約隔天就要飛回對岸，後續不僅得面臨隔離問題，又不確定對岸的銀行能否處理申辦房貸的對保手續。考慮到各國因為疫情，相關規範都還在混亂狀態，信義代書除協助詢問在對岸設有分行的銀行，能否協助買方辦理對保，也請店長、房仲同仁提醒客戶，由於疫情所衍生的變數，加上海外手續本來就可能有時間差，建議在合約中加註合意解約相關條文，以免後續若因各種因素耽誤交屋，對雙方權益才會較有保障。
巫冠儀說，最後一切順利，申辦房貸、交屋流程都沒有延誤，但買賣雙方仍相當讚許信義房屋、信義代書的專業度，且比客戶想得更周到、細心。而他認為，第一線服務客戶的過程中，可以感受到消費者對於信義房屋「4+2保障服務」、全台直營等優勢的信任；以這次服務的個案為例，就是因為信義房屋還有代書部門，才能一條龍式提供更專業、全面的建議，替消費者想得更前面。
信義房屋則強調，一直以來，信義房屋秉持以人為本、先義後利的企業文化，以消費者需求為出發點，替消費者完成家業夢想，並解決居住生活面對的各項痛點，也希望透過不斷推出的服務，成為消費者信任的居住生活第一品牌。