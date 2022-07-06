物價漲不停！6月CPI年增率3.59%　創近14年新高　

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至於6月CPI較去年同月上漲3.59%，主要受去年同月住宅用戶「紓困4.0 精進方案」暫緩實施夏月電價，電費基數較低，油料費因國際油價居高，加上水果、外食費、肉類、蛋類、家庭用品及房租上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲3.16%，再剔除能源後的總指數，即核心CPI漲2.77%，為164個月最大漲幅。
就7大類來看，以食物類漲7.27%最多，主要是蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲29.11%及6.78%，加以水果受天候影響上漲25.31%，與水產品及外食費各漲6.99%及6.38%所致；交通及通訊類也漲3.54%，受到國際油價居高，油料費上漲7.86%，交通工具零件及維修費、交通工具價格亦分別漲5.07%及3.24%，惟通訊設備價格下跌4.99％，抵銷部分漲幅。
在居住類也漲3.36%，主因去年同月住宅用戶暫緩實施夏月電價，基數較低，電費上漲22.47%，加以住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.98%、3.63%及1.85%所致；衣著類漲2.25%主因部分服飾優惠較上年減少，成衣價格上漲2.23%所致；雜項類漲1.27％：主因金飾及珠寶等個人隨身用品，以及看護等個人照顧服務費用上漲所致。
有關行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資部分，6月平均年漲5.59%、創92個月最大漲幅，其中雞蛋漲33.57%最驚人、創42個月最大漲幅，沙拉油及調理油漲14.39%、創160個月最大漲幅，豬肉也漲7.05%。
至於今年1-6月平均CPI亦較上年同期漲3.13%，其中商品類漲4.25%，服務類漲2.17%；若扣除蔬菜水果，漲2.76%；核心CPI漲2.41%。
另就6月份所得層級別消費者物價指數觀察，低所得家庭較上月漲0.55%，較上年同月漲3.97%，1-6月平均較上年同期漲3.31%；中所得家庭較上月漲 0.37%，較上年同月漲3.67%。1-6月平均較上年同期漲3.18%；高所得家庭較上月漲0.36%，較上年同月漲3.38%，1-6月平均較上年同期漲3.02%。主計總處分析，低所得家庭CPI較上年同月漲幅大於中、高所得家庭，主因漲幅較大的食物類支出占比權數較高所致。
至於有關物價進口成本的6月躉售物價指數（WPI）年增率16.45％，其中進口物價指數以新台幣計價較上年同月漲21.30％。若剔除匯率變動因素（新台幣對美元較上年同月貶值6.24％），以美元計價較上年同月漲13.72％，主因礦產品漲幅較大，加以基本金屬及其製品，與化學或有關工業產品等價格亦漲所致。
出口物價指數以新台幣計價較上年同月漲6.51%，若剔除匯率變動因素，以美元計價較上年同月漲9.24%，主因礦產品漲幅較大，加以化學或有關工業產品、基本金屬及其製品，與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備價格上漲所致。
6月生產者物價指數（PPI）亦較上年同月漲13.74%，主要受石油及煤製品、基本金屬、金屬製品、電子零組件，還有化學材料及其製品與藥品等價格上漲所致，而1-6月平均PPI較上年同期漲12.60%。
不過，主計總處表示，由於近來農工原物料漲幅趨緩，如果蔬果價格未再往上，7月CPI漲幅應會縮小，但仍會高於3%，預估今年CPI漲幅高點在第2季。至於電價調漲的影響，對CPI直接影響0.01個百分點、間接影響0.033個百分點，整體影響0.043個百分點，其中對今年CPI影響約0.02個百分點，影響應該不大。