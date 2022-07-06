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物價漲不停！6月CPI年增率3.59%　創近14年新高　

▲行政院主計總處今（6）日公布今（2022）年6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%，不僅連4個月高於3%，更創下2008年9月以來新高，。（示意圖／取自unsplash）
▲行政院主計總處今（6）日公布今（2022）年6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%，不僅連4個月高於3%，更創下2008年9月以來新高，。（示意圖／取自unsplash）

記者顏真真／台北報導

2022-07-06 18:03:48

行政院主計總處今（6）日公布今（2022）年6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%，不僅連4個月飆破3%，更創下2008年9月以來新高，其中外食費漲幅擴大至6.38%、創166個月最大漲幅，17項民生物資平均漲幅亦擴大至5.39%、創92個月最大漲幅，而1至6月平均CPI亦較上年同期漲3.13%。

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主計總處統計，6月CPI較5月也上漲0.38%，主要是6月開始適用夏月電價，加以水果與蔬菜價格上漲，以及部分家長饋贈保母端午節禮金所致，惟成衣與油料費下跌，抵銷部分漲幅。若就七大類觀察，以居住類漲1.39%最多，主因6月開始適用夏月電價，電費上漲21.57%；食物類漲0.86%受水果及蔬菜價格分別上漲5.17%及2.08%所致。

至於6月CPI較去年同月上漲3.59%，主要受去年同月住宅用戶「紓困4.0 精進方案」暫緩實施夏月電價，電費基數較低，油料費因國際油價居高，加上水果、外食費、肉類、蛋類、家庭用品及房租上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲3.16%，再剔除能源後的總指數，即核心CPI漲2.77%，為164個月最大漲幅。

就7大類來看，以食物類漲7.27%最多，主要是蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲29.11%及6.78%，加以水果受天候影響上漲25.31%，與水產品及外食費各漲6.99%及6.38%所致；交通及通訊類也漲3.54%，受到國際油價居高，油料費上漲7.86%，交通工具零件及維修費、交通工具價格亦分別漲5.07%及3.24%，惟通訊設備價格下跌4.99％，抵銷部分漲幅。

在居住類也漲3.36%，主因去年同月住宅用戶暫緩實施夏月電價，基數較低，電費上漲22.47%，加以住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.98%、3.63%及1.85%所致；衣著類漲2.25%主因部分服飾優惠較上年減少，成衣價格上漲2.23%所致；雜項類漲1.27％：主因金飾及珠寶等個人隨身用品，以及看護等個人照顧服務費用上漲所致。

有關行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資部分，6月平均年漲5.59%、創92個月最大漲幅，其中雞蛋漲33.57%最驚人、創42個月最大漲幅，沙拉油及調理油漲14.39%、創160個月最大漲幅，豬肉也漲7.05%。

至於今年1-6月平均CPI亦較上年同期漲3.13%，其中商品類漲4.25%，服務類漲2.17%；若扣除蔬菜水果，漲2.76%；核心CPI漲2.41%。

另就6月份所得層級別消費者物價指數觀察，低所得家庭較上月漲0.55%，較上年同月漲3.97%，1-6月平均較上年同期漲3.31%；中所得家庭較上月漲 0.37%，較上年同月漲3.67%。1-6月平均較上年同期漲3.18%；高所得家庭較上月漲0.36%，較上年同月漲3.38%，1-6月平均較上年同期漲3.02%。主計總處分析，低所得家庭CPI較上年同月漲幅大於中、高所得家庭，主因漲幅較大的食物類支出占比權數較高所致。

至於有關物價進口成本的6月躉售物價指數（WPI）年增率16.45％，其中進口物價指數以新台幣計價較上年同月漲21.30％。若剔除匯率變動因素（新台幣對美元較上年同月貶值6.24％），以美元計價較上年同月漲13.72％，主因礦產品漲幅較大，加以基本金屬及其製品，與化學或有關工業產品等價格亦漲所致。

出口物價指數以新台幣計價較上年同月漲6.51%，若剔除匯率變動因素，以美元計價較上年同月漲9.24%，主因礦產品漲幅較大，加以化學或有關工業產品、基本金屬及其製品，與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備價格上漲所致。

6月生產者物價指數（PPI）亦較上年同月漲13.74%，主要受石油及煤製品、基本金屬、金屬製品、電子零組件，還有化學材料及其製品與藥品等價格上漲所致，而1-6月平均PPI較上年同期漲12.60%。

不過，主計總處表示，由於近來農工原物料漲幅趨緩，如果蔬果價格未再往上，7月CPI漲幅應會縮小，但仍會高於3%，預估今年CPI漲幅高點在第2季。至於電價調漲的影響，對CPI直接影響0.01個百分點、間接影響0.033個百分點，整體影響0.043個百分點，其中對今年CPI影響約0.02個百分點，影響應該不大。

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