BA.5進攻本土！3族群要特別小心　醫傳授正確消毒方式

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對此，林應然強調，坐車「窗戶要開啦！」，接駁國外入境親友，不論是否為BA.5，都要把入境者當成確診者對待，可以效仿防疫車隊設置隔板，若無法也一定要開窗通風，至少四個車窗都要開縫，讓空氣對流，減少病毒累積，降低感染機率。
林應然提醒，消毒車子可用酒精、漂白水噴灑，利用噴霧方式範圍比較廣，可以清潔到死角，特別是手部容易觸摸的地方，像是手把、扶手、安全帶、扣環、拉桿、椅背等都要好好消毒，另現在夏天，將車子放在戶外曝曬太陽15分鐘至20分鐘也是一種消毒。
林應然直言，「BA.4、BA.5進到台灣本土是遲早的事」，不用過度覺得驚訝，境外移入叩關的已有許多個案，現在台灣流行的雖然是BA.2，但是BA.4、BA.5與BA.2有近親關係，「它也是兄弟姊妹之間的關係」，許多的基因仍然有許多共同相似處，因此即使民眾打過疫苗或曾確診過仍可能再感染，可人體免疫力通常還是會多少有作用，感染後就像感冒，不會太嚴重。
林應然指出，BA.5與其他亞型變異株不同，傳染性會比BA.1、BA.2更強，確診者確實在增加，但這不必過度煩惱，要擔心的是病毒致病性有無更嚴重，根據目前數據來看，顯然感染BA.5並不會讓症狀更為嚴重，其他世界各國也沒有因為BA.5的流行加嚴防疫管制，「我們一生常常都在感染，我們怕嚴重的疾病，不是怕傳染性很強的疾病」。
林應然說明，感染Omicron多是上呼吸道症狀，BA.5也屬於Omicron家族系列一部分，感染後多為咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、痠痛，也可能合併發燒、發冷、疲累不適、想睡，若不是免疫力很差又已經接種疫苗的民眾都不用太擔心，「我們真的很難避免被感染，你遲早一定會被感染，但是要好好打疫苗、做好防疫公共衛生措施，通常（病況）一般不會太厲害。」
要特別注意的是，林應然點名免疫力較差、65歲以上長者、有慢性病者還是要擔心，除非能躲起來不與他人來往，不然就是要好好打疫苗，「就這兩個辦法可以防護你自己」，也要做好防疫措施，減少病毒進入體內，即使被感染也能依靠免疫力清除病毒。
林應然建議，基因定序是為了公共衛生研究，了解病毒株流行與有無突變，但不用普遍性讓每一個確診者都進行基因定序，未來可以針對特定感染者如嚴重病例、住院患者或有嚴重併發症者進行基因定序，了解重症個案多感染哪種病毒株。
林應然也分析，畢竟這是本土第一例BA.5個案，政府進行疫調可以縮小感染範圍進行管制，避免BA.5太快進入社區，台灣早期針對新冠肺炎確診者也會進行疫調、隔離至負壓隔離病房，接觸者也要隔離，但疫情若是不嚴重，只要感染非死即傷，政府還是不必過度緊張，重啟匡列隔離採檢等事情。
「更鬆絕對是一種趨勢！」林應然評估，只要疫情沒有變更嚴重，防疫措施就應該要鬆綁，「你只要考慮，你做的更嚴格了，代價是什麼？你這些代價有沒有值得做那麼多的事情？」他舉例，像是確診者現在仍要進行「7+7」檢疫，但像流感病患並不用進行，事實上許多國家例如南韓、新加坡、英國等，確診者感染後就是居家休息，若無不適可以自行外出工作生活。
「應該是要逐步走向這個階段！」林應然認為，現在Omicron感染多為輕症，只要確保醫療量能充足，隨時能讓重症個案治療住院，就可以適度鬆綁。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。