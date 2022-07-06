雷聲大雨點小？綿羊加速撞牛卻「這動作」 網笑：怕痛？
這究竟是在決鬥還是在放閃？不同生物如果養在一起，有時候會出現一些令人匪夷所思的畫面。國外最近瘋傳一段影片，一隻羊咩咩在草地上準備衝撞一頭牛，向後倒退好幾步加速向前衝，沒想到在關鍵時刻羊羊竟然做出「這動作」，立刻吸引1800萬網友噴笑！
推特帳號@Laughs_4_All日前分享一段影片，在偌大的草地上，站著一頭綿羊以及一頭小牛，綿羊不知道是想要挑釁還是玩心大發，盯著體型比自己高大的小牛，突然向後退了10步，接著以助跑方式噴射加速向前衝，然就在緊要關頭、即將撞上小牛之際，羊羊突然「緊急剎車」，以「輕叩」方式象徵性地與小牛頭撞頭，超展開的結局讓所有人都跌破眼鏡！
影片才分享短短2天，就已吸引超過1800萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「羊咩咩怕痛啦」、「以為是驚天動地的一擊，結果只是雷聲大雨點小」、「感覺弱弱的」、「這根本在放閃吧，好可愛」，事實上在2012年就有人在Youtube上分享這段影片，並表示這是在葡萄牙的特塞拉島Terceira Azores，是羊咩咩在教小牛頭擊技巧，卻讓畫面看起來像是在玩耍而意外引起討論，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）