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房市／台北市竟有1坪3萬元土地？原來是「它」：難怪了

▲根據最新實價資料顯示，北市府標得一筆1.4萬坪土地，得標金額達4.5億元，不過每坪「土地」的得標價格僅3萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據最新實價資料顯示，北市府標得一筆1.4萬坪土地，得標金額達4.5億元，不過每坪「土地」的得標價格僅3萬元。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-07 12:00:00

根據最新實價資料顯示，北市府標得一筆1.4萬坪土地，得標金額達4.5億元，不過每坪「土地」的得標價格僅3萬元，價格可能只有一般土地的零頭，根據備註資料顯示，該土地屬於111年度北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地，並不具有興建開發效益，因此才以低價成交。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是市府徵收的土地可能價格達公告現值的2倍以上，但發生的機率甚低，通常這些公設保留地的地主多參與政府收購，得標價格約為土地公告現值的15%~20%，按現行機制北市府會編列預算，標購特定的私有公共設施保留地，包括道路用地、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場用地等，由政府當莊家且價低者得，而通常公設保留地的地主受限土地開發限制，與其放著不能兌現，有些會選擇就低價賣給政府。

根據北市實價資料顯示，該筆土地視為於金湖路旁的大面積綠地，土地面積高達1.43萬坪，交易時間為今年五月，成交金額為4.5億元，備註特殊交易標的類型，（包含）公共設施保留地（用地），111年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地。

曾敬德指出，根據北市府徵收的公告內容，政府招標時會要求所有權要完整，沒有設定他項權利與限制登記，同時會公告每標的價格為土地公告現值的15%或20%等，同時還可能設定持有時間5年以上，除非是繼承取得，手上有公設保留地要處分的民眾，需要特別留意相關規定。

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