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面對BA.4、BA.5的風險　陳其邁：有接觸才有風險

▲面對BA4.BA5的風險，陳其邁呼籲大家不要太緊張，有接觸才有風險。（圖／高市府提供）
▲面對BA4.BA5的風險，陳其邁呼籲大家不要太緊張，有接觸才有風險。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-07-06 17:44:07

高雄市今(6)日新增3602例確診，市長陳其邁表示，這波流行高原期已過，高雄幾乎已回歸到跟新北、桃園在同一基礎平均線，代表社區有一定的集體免疫力。在中央個案境外移入統計，BA.4的36例中，高雄2例；BA.5的202例中，高雄11例。高雄的13例都境外移入，依規定境外移入者居家檢疫，在家中必須一人一室，或防疫旅館3+4，都要在同地點，不過從入境到家或防疫旅館也是有風險。

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▲7月6日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲7月6日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市BA4.BA5個案統計。（圖／高市府提供）
▲高雄市BA4.BA5個案統計。（圖／高市府提供）
面對BA4.BA5的風險，陳其邁也呼籲民眾別太擔心，有接觸才有風險，但若有境外移入的親友也得多加注意，與境外移入確診者有密切接觸者將會安排疫調採檢。至於Novavax高雄接種站已加開23間診所，而長照機構與居家照顧者也會安排專人去進行施打。 

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，高雄今公布本土確診3602例，快篩陽判陽占94.5%，PCR陽性確診5.5%，盛行率達到16.55%。觀察連續五周疫情，每周二都是當周最高，次周周一都是最低，已進入第五個循環，整體趨勢穩定向下。

▲高市府昨晚已開放Novavax預約接種，昨天宣布後，7月11、12日捷運接種站預約已有九成多，市府將再加開23間醫院、共37診次的增額接種站。（圖／高市府提供）
▲高市府昨晚已開放Novavax預約接種，昨天宣布後，7月11、12日捷運接種站預約已有九成多，市府將再加開23間醫院、共37診次的增額接種站。（圖／高市府提供）
潘炤穎表示，高市府昨晚已開放Novavax預約接種，其中中央提供高雄的Novavax計3萬8千劑，昨天宣布後，7月11、12日捷運接種站預約已有九成多，先提供1800名額；市府再加開23間醫院、共37診次的增額接種站，共5800名額，其他還會提供診所。有關長照機構住民部分，若有需要，會請負責醫療院所進去接種。

陳其邁表示，高雄65歲以上確診個案投藥數已達94%，診所部分呼吸道症狀快篩陽趨勢也是在往下掉，意味這波流行高原期已過，疫情逐漸緩解往下走。高雄長輩接種四劑比例已達23%，繼續增加中。

陳其邁也說，Novavax它是一種重組蛋白，跟高端的疫苗其實差不多，他的看法是這樣，疫苗都可以，不要挑疫苗，莫德納、高端或者是Novavax等等，或BNT疫苗都差不多，趕快去打疫苗就對了，沒有那麼多差別，趕快去打。BNT的部分，社區站也還是持續，新增幾個施打站，7/9在高雄國際會議中心跟慈濟岡山園區都有新增這些點，大家可以去預約施打疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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