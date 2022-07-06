面對BA.4、BA.5的風險　陳其邁：有接觸才有風險

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高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，高雄今公布本土確診3602例，快篩陽判陽占94.5%，PCR陽性確診5.5%，盛行率達到16.55%。觀察連續五周疫情，每周二都是當周最高，次周周一都是最低，已進入第五個循環，整體趨勢穩定向下。
潘炤穎表示，高市府昨晚已開放Novavax預約接種，其中中央提供高雄的Novavax計3萬8千劑，昨天宣布後，7月11、12日捷運接種站預約已有九成多，先提供1800名額；市府再加開23間醫院、共37診次的增額接種站，共5800名額，其他還會提供診所。有關長照機構住民部分，若有需要，會請負責醫療院所進去接種。
陳其邁表示，高雄65歲以上確診個案投藥數已達94%，診所部分呼吸道症狀快篩陽趨勢也是在往下掉，意味這波流行高原期已過，疫情逐漸緩解往下走。高雄長輩接種四劑比例已達23%，繼續增加中。
陳其邁也說，Novavax它是一種重組蛋白，跟高端的疫苗其實差不多，他的看法是這樣，疫苗都可以，不要挑疫苗，莫德納、高端或者是Novavax等等，或BNT疫苗都差不多，趕快去打疫苗就對了，沒有那麼多差別，趕快去打。BNT的部分，社區站也還是持續，新增幾個施打站，7/9在高雄國際會議中心跟慈濟岡山園區都有新增這些點，大家可以去預約施打疫苗。
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