T1／誰與爭鋒！新生代戰神集結　T1選秀12日登場

台灣運彩xT1聯盟2022年選秀會報名於3日截止，經過聯盟資格審查，共有44人符合報名資格，義守雙槍邱子軒、白曜誠、健行主控谷毛唯嘉、台師大前鋒董永全、台藝大一哥曹薰襄、台科大雙能衛陳孝榕都投入選秀行列，個個都是即戰力，期望獲得球團青睞，2022年選秀會將於12日登場，新生代戰神呼之欲出誰與爭鋒！





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