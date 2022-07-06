《華燈初上》新一季開拍！林心如率「元老卡司」回歸

林心如繼續擔任《華燈初上》製作人，推出全球首部「多重場域沉浸式」元宇宙戲劇，今（6日）公布首波卡司，林心如、謝瓊煖、章廣辰、修杰楷、鄭元暢，將一同回歸全新一季，演繹千百年後林森條通裡的愛恨糾葛。觀眾除了線上沉浸互動，還能進一步解鎖任務及獲得特殊道具、獲得元宇宙演唱會的入場券。
「BEATDAY X華燈初上未來版」將故事背景架構在千百年後的林森北路，在先進科技與崩壞社會並存的未來，原劇中的角色人格記憶即將重啟，觀眾將在BEATDAY平台中貼身體驗劇中角色的立體全息演出，並參與劇情與演員聯手探索《華燈初上》新故事及音樂演出。
《華燈初上》未來版獲111年文化部5G科技影音展演創新應用補助，結合5G技術，由HTC VIVE宏達電旗下內容品牌VIVE ORIGINALS，攜手百聿數碼公司製作，林心如透過影片表示：「當初與HTC VIVE ORIGINALS團隊接洽後，非常驚艷BEATDAY所呈現的世界觀，故事背景設置在千百年後、賽博龐克版的林森北路，將帶來結合推理解謎及元宇宙演唱會的全新故事，非常期待這個作品與觀眾見面。」
百聿數碼總經理李志緯在出席記者會時提到：「《華燈初上》由影視IP跨足到Web3.0，這次跨域合作由百聿數碼提供影視授權、HTC VIVE ORIGINALS 負責元宇宙全息製作，再加入貝立德及安索帕的全媒體廣告代理佈局與數位創意體驗資源，相信可以開創出影視戲劇在未來應用的先例，期望擴大娛樂相關的產業機會，同時提升國際能見度。」