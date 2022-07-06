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巨頭殞落！OPEC秘書長巴爾金都驚傳離世　原定7月底卸任

▲石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴爾金都（Mohammad Sanusi Barkindo）驚傳昨日深夜逝世，享壽63歲。（圖／美聯社）
▲石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴爾金都（Mohammad Sanusi Barkindo）驚傳昨日深夜逝世，享壽63歲。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-06 17:36:23

石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴爾金都（Mohammad Sanusi Barkindo）傳出在7月5日晚間逝世消息，目前尚未清楚他的死因。去世不久前，他才在奈及利亞首都發表重要演說，數個小時後便傳出離世消息，享壽63歲。

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根據OPEC官方消息，巴爾金都擔任OPEC秘書長時間長達6年，自2016年被任命為OPEC秘書長後，便連續擔任2屆秘書長，原預定將於今年7月底卸任；奈及利亞籍的他昨（5）日才在母國首都阿布賈（Abuja）與總統布哈里（Muhammadu Buhari）會晤，並在能源峰會發表重要演說，殊不知數小時後便因不明原因離世。

奈及利亞國家石油公司（NNPC）執行長凱里（Mele Kyari）也在今日推文表示，巴爾金都是在5日晚上11點左右去世，「我們失去了受人尊敬的穆罕默德．沙努希．巴爾金都博士」，他也提到巴爾金都的驟逝不僅對家人來說是個巨大的損失，對國家石油公司、對奈及利亞、對OPEC和全球能源界來說也都是。

▲OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Sanusi Barkindo）逝世，享壽63歲。（圖／美聯社）
▲圖為2019俄羅斯能源論壇，巴爾金都和俄羅斯總統蒲亭在莫斯科的會面。（圖／美聯社）
巴爾金都常被能源界稱為業界巨頭，過去40年來他的職業生涯幾乎都與能源息息相關，曾歷任奈及利亞國家石油公司、杜克石油公司（Duke Oil）、奈及利亞外交部和能源部的他，最近一份工作就是出任OPEC秘書長；在逝世前的會議中，他也提到石油、天然氣產業如今正「陷入困境」，供應短缺想得到緩解可從伊朗和委內瑞拉的額外供應取得。
 

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