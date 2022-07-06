核彈級胸器！JKF女郎背心綁帶爆開 老司機：把持不住
JKF雜誌7月封面邀請「核彈級G奶」星野優擔任封面女郎，身為JKF第一代神級女郎，人氣超高的星野優，穿上特務裝扮，白皙皮膚搭上完美身材，讓特務背心都要炸開了，「胸器外露」讓人感受視覺震撼。星野優分享當上龐德女郎的感想，這次夢想解鎖感覺很不真實，也呼籲粉絲快把自己帶回家收藏。
模特兒競爭相當激烈，越多JKF女郎冒出頭，星野優常保有危機意識，不斷地精進自己，她笑說：「有時會想著要是長高10公分就好了，但想想還是應該放大自己的優勢，並多多經營粉絲互動，在工作時大家常說我講話柔柔的，好像沒脾氣一樣，我喜歡理性溝通處理事情。」她透露，有粉絲探班送上名牌戒指，當下內心有嚇到，有點不知所措，只能故作鎮定，微笑把戒指還給對方，這就是保持工作的專業度，要冷靜應對各種場合的突發狀況。
在JVID寫真平台裡，星野優有許多視覺震撼的影片作品，透過眼神傳遞出濃濃的情慾氛圍，一襲女巫裝HOLD不住Ｇ奶，連老司機都難以把持！星野優說：「感謝JKF讓我有更多作品和粉絲交流，也特別感謝粉絲陪我度過這些時期，所有的點點滴滴都在心裡，希望在JKF這大家庭可以繼續發光發熱。」
星野優現在是感情空窗，很期待身邊有伴的日子，自認是貼心女友，會花心思增進和另一半的互動，比如說在日常生活中安排一場完美的約會，特別打扮讓對方有新的體驗，透過精心的安排來讓生活充滿激情和甜蜜！