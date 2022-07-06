中美晶、環球晶報喜　6月、Q2、上半年營收同創歷史新高

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中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓今日亦公告六月營收，合併營收達62.4億元，月成長3.3%，年成長15.4%。環球晶圓今年第二季合併營收達175.4億元，與第一季相較增加7.6%，較去年同期上升15.3%。環球晶圓單月營收及單季營收不受市場波動影響，皆創歷史新高!今年上半年環球晶圓的累計合併營收一舉突破330億大關，創下338.5億的歷史佳績，更較去年同期增加12.8%!
根據世界銀行研究報告，俄烏戰爭導致商品價格飆升和供應鏈中斷，經濟活動受阻、全球增長放緩。而半導體產業雖有部分消費產品需求減弱，但受5G、工業與雲端服務等大趨勢支撐，成長動能預估將持續。此外，淨零排放政策亦推升電動車需求，加速布建的基礎充電設施預計將帶動第三代化合物半導體需求增加。
著眼於此，環球晶圓啟動包含擴充現有產能(brownfield)和擴建新廠(greenfield)的雙軌成長策略，目前義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣等廠區的現有產能擴充計畫皆順利進行。環球晶圓日前亦宣佈將在美國德州興建全新12吋矽晶圓廠，透過依客戶長約需求數量分階段建設、設備分批進駐，穩健擴大產能。
台灣日前宣布將自7月1日起調漲電費，環球晶圓與中美矽晶將加速進行能源優化工程，以減少電力耗費及能源效率提升為首要之務，積極強化重大能源使用設備並持續改善追蹤。中美矽晶作為綠色能源全方位供應商，將運用其豐富經驗與垂直整合供應鏈的優勢，協助環球晶圓擴大興建太陽能電廠以同步提高綠色能源使用比例。除此之外，電費調漲預期將刺激企業及家庭安裝太陽能裝置，輔以政府規劃的2050淨零排放路徑，以太陽能為首的綠色能源獲得系統面及需求面的雙重支持，發展前景正面樂觀。