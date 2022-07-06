許藍方判賠50萬！美女律師提「3點質疑」：其實很能賺？
「最美博士」許藍方被控不倫已婚康醫師，遭康妻求償300萬元，法官今（6）日判決，許藍方應給付康妻50萬元，其餘駁回，全案仍可上訴；對此，執業律師李怡貞發文提出3點疑問，擺明戶頭7000最後卻判賠50萬，這代表「妳不是沒錢，只是暫時沒錢」、「妳其實很能賺？！」、「妳要不要跟媽媽把錢拿回來？！」
許藍方有護理學博士學歷，時常在節目、臉書分享性學知識，不料她在去年被爆出與已婚的康醫師大談不倫戀，本人更發聲明強調絕對沒有與康醫師發生關係，也從未介入別人家庭。
在今年6月17日開庭時，許藍方一改往日亮麗打扮，僅穿著黃色T恤、白色褲子獨自前往，她表示因為戶頭只剩下7千多元，由於沒錢已和律師解除委任契約，只好自己去開庭。
當時律師李怡貞也在臉書發文，痛批「戶頭只有7000元，這個抗辯惹火多少正宮們」，今天判決結果出爐，李怡貞再度發文直言，擺明戶頭7000最後卻判賠50萬，代表「妳不是真的沒錢，只是暫時沒錢？！」、「妳其實很能賺？！」、「妳要不要跟媽媽把錢拿回來？！」。
此外，李怡貞也表示，去年事件爆發的第一時間，看到許藍方的聲明就深感不妥，她認為律師有社會責任在，沒有辦法容忍三觀盡毁的價值觀滋長「有錯就是道歉，並且盡可能的協助讓對方修復關係」，同時她也強調，「人本來就是情感的動物，有錯就是道歉並且補償，事實沒有那麼困難」。（編輯：孫唯容）