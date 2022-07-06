COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

許藍方判賠50萬！美女律師提「3點質疑」：其實很能賺？

▲「最美博士」許藍方被控不倫已婚康醫師，遭康妻求償300萬元，法官今（6）日判決，許藍方應給付康妻50萬元，其餘駁回，全案仍可上訴。（圖／翻攝許藍方FB）
▲「最美博士」許藍方被控不倫已婚康醫師，遭康妻求償300萬元，法官今（6）日判決，許藍方應給付康妻50萬元，其餘駁回，全案仍可上訴。（圖／翻攝許藍方FB）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 18:47:54

「最美博士」許藍方被控不倫已婚康醫師，遭康妻求償300萬元，法官今（6）日判決，許藍方應給付康妻50萬元，其餘駁回，全案仍可上訴；對此，執業律師李怡貞發文提出3點疑問，擺明戶頭7000最後卻判賠50萬，這代表「妳不是沒錢，只是暫時沒錢」、「妳其實很能賺？！」、「妳要不要跟媽媽把錢拿回來？！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
許藍方有護理學博士學歷，時常在節目、臉書分享性學知識，不料她在去年被爆出與已婚的康醫師大談不倫戀，本人更發聲明強調絕對沒有與康醫師發生關係，也從未介入別人家庭。

在今年6月17日開庭時，許藍方一改往日亮麗打扮，僅穿著黃色T恤、白色褲子獨自前往，她表示因為戶頭只剩下7千多元，由於沒錢已和律師解除委任契約，只好自己去開庭。

▲律師李怡貞覺得確診後還要公開向外界道歉很奇怪，連連拋出疑惑獲得許多共鳴。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
▲李怡貞言，擺明戶頭7000最後卻判賠50萬，代表「妳不是真的沒錢，只是暫時沒錢？！。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
當時律師李怡貞也在臉書發文，痛批「戶頭只有7000元，這個抗辯惹火多少正宮們」，今天判決結果出爐，李怡貞再度發文直言，擺明戶頭7000最後卻判賠50萬，代表「妳不是真的沒錢，只是暫時沒錢？！」、「妳其實很能賺？！」、「妳要不要跟媽媽把錢拿回來？！」。

此外，李怡貞也表示，去年事件爆發的第一時間，看到許藍方的聲明就深感不妥，她認為律師有社會責任在，沒有辦法容忍三觀盡毁的價值觀滋長「有錯就是道歉，並且盡可能的協助讓對方修復關係」，同時她也強調，「人本來就是情感的動物，有錯就是道歉並且補償，事實沒有那麼困難」。（編輯：孫唯容）

許藍方判賠50萬！親發「5聲明」反擊：謝謝相信我的朋友

獨／不倫人夫？許藍方慘當換臉謎片主角　訊息疑改成聊色

獨／康醫師諮詢房事、談事業　許藍方「性文字」惹禍上身

醫師娘向許藍方求償300萬元　北院判賠50萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀