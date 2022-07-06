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放鬆心情！移民署帶新二代動手捏陶

▲講師李婉萍親自教導新住民朋友們動手捏陶，感受藝術的溫度。（圖／移民署提供）
▲講師李婉萍親自教導新住民朋友們動手捏陶，感受藝術的溫度。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-06 18:29:53

新冠肺炎疫情影響民眾日常生活步調，為舒緩疫情緊張壓力心情，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站與社團法人宜萱婦幼關懷協會共同邀請新住民及二代子女，攜手至羅東鎮「四一空二策展工作室」欣賞「春印~李婉萍陶藝創作展」活動，由陶藝家李婉萍女士向大家解說自身作品的心路歷程，並且帶領新住民家庭一起享受捏陶樂趣，沉浸在濃濃藝術氣息的氛圍中。

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李婉萍講師從小跟隨父親從事廟宇建築中開始接觸交趾陶，開啟培養出對自身陶藝的興趣與愛好。在這次的個展中，李講師用陶瓷創作來分享自己的成長歷程，其中最具獨特性創作乃是她年幼曾經歷過心臟手術，進而將疤痕轉化為這次展覽中美麗作品的生命故事。

從事藝術評論工作的俄羅斯籍新住民陳宇峰(Rosa)女士表示，創作表現出作者在製作時的酸甜苦辣，就像碎石般點點滴滴拼湊出自己的人生，而作者心中無論有多少裂痕，也無論承擔多少苦痛，對於藝術之路的堅持與追求永不放棄。一番直接而深刻的剖析言詞分享，搏得所有大小朋友們的讚賞與掌聲喝采，也讓新住民家庭開啟學習藝術賞析之門。

而李婉萍也親自教導新住民朋友們動手捏陶，感受藝術的溫度。越南新二代陳湘涵同學一邊捏陶土，一邊回憶起自身小時候在家鄉沒有錢買玩具，僅能從住家附近的泥土中尋找樂趣。在越南陶土有黃色、也有較深的顏色，這次同樣利用不同顏色的陶土製作杯子、或是自己喜愛圖案的筆筒，真切勾起對家鄉的回憶。

宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，感謝李講師利用此次個展機會，讓新住民家庭認識並學習賞析陶藝作品，欣賞體驗如何將自身生命印記轉化成藝術作品，更鼓勵新住民家庭在未來能夠將自身多元文化的生命背景呈現出更豐富的樣貌。目前移民署也正舉辦「多元文化 樂活創新」行動方案競賽，報名即將至111年7月15日截止，鼓勵各界把握最後機會踴躍報名。詳情請至移民署全球資訊網新住民培力發展資訊網查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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