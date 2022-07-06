放鬆心情！移民署帶新二代動手捏陶

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從事藝術評論工作的俄羅斯籍新住民陳宇峰(Rosa)女士表示，創作表現出作者在製作時的酸甜苦辣，就像碎石般點點滴滴拼湊出自己的人生，而作者心中無論有多少裂痕，也無論承擔多少苦痛，對於藝術之路的堅持與追求永不放棄。一番直接而深刻的剖析言詞分享，搏得所有大小朋友們的讚賞與掌聲喝采，也讓新住民家庭開啟學習藝術賞析之門。
而李婉萍也親自教導新住民朋友們動手捏陶，感受藝術的溫度。越南新二代陳湘涵同學一邊捏陶土，一邊回憶起自身小時候在家鄉沒有錢買玩具，僅能從住家附近的泥土中尋找樂趣。在越南陶土有黃色、也有較深的顏色，這次同樣利用不同顏色的陶土製作杯子、或是自己喜愛圖案的筆筒，真切勾起對家鄉的回憶。
宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，感謝李講師利用此次個展機會，讓新住民家庭認識並學習賞析陶藝作品，欣賞體驗如何將自身生命印記轉化成藝術作品，更鼓勵新住民家庭在未來能夠將自身多元文化的生命背景呈現出更豐富的樣貌。目前移民署也正舉辦「多元文化 樂活創新」行動方案競賽，報名即將至111年7月15日截止，鼓勵各界把握最後機會踴躍報名。詳情請至移民署全球資訊網或新住民培力發展資訊網查詢。
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