國力衰退前兆？日KDDI通訊當機86小時　4千萬人受影響

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儘管KDDI業者在3日傍晚宣布完成網路搶修作業，但因需要進行測試，仍有用戶出現無法連線的狀況，而電信斷訊狀況，4日下午4時左右解除流量限制，KDDI也宣稱「全國幾乎已恢復」電話服務、數據通訊等，但為了「監控網路狀態、後續確認個人‧法人客戶服務狀態」等因素，持續確認作業，一直到5日下午5時才全面恢復。
這次通訊故障事件影響超過3915萬條線路，其中個人和企業手機線路占最多，另外平價智能手機企業、面向物流和金融行業設備的線路全都受到影響。波及行業包括日本銀行、航空、物流、汽車、電力等，ATM 機器無法使用、日本最大的送貨上門服務公司雅瑪多運輸的送貨狀態確認系統也無法更新。
有報導指出，這是日本手機運營商發生有史以來最大的故障事件，還影響到日本8起海難事故的求救信號，延誤 5 小時才接收到訊息。也傳出滋賀縣一名登山客從山上跌落重傷，卻因為手機不通，無法呼救，所幸被其他登山客發現，才倖免於難。
《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書撰文，對這次大規模通訊故障事件提出反思，首先是人們是否應該繼續追求過度依賴電子產品的生活。他提出假設，若未來人們搭乘無人車，在高速公路上飛奔，但系統突然發生嚴重故障，會不會釀成巨大悲劇。
第二是公共服務是否需要過度競爭。日本電信市場長年處於激烈的戰國時代，目前第一名是NTT 、市場占有率約37％，其次是KDDI的27%、第三是軟庫（ソフトバンク）佔21%，還有樂天等後起之秀，正在拚命開拓市場。各大品牌為了爭奪市占率大打價格戰，但有可能會引發故障事件。
最後，矢板明夫憂心日本製造，安全耐用的神話是否正在破滅。20、30年前，日本商品廣受消費者信任，但近年日本第二大金融機構，瑞穗銀行的系統多次當機，這一次又發生了KDDI的系統故障，說明日本製造業的競爭力，已經嚴重下降。
矢板明夫表示，或許近來日幣狂跌不單只是金融問題，而是反映出日本國力下降的狀況。