檢討電價審議制度？王美花坦言不是沒想過　但電價恐陡升

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於國內電價新費率自7月1日上路，國內平均漲幅為8.4%，其中工業用電大戶調漲15%，住宅1000度以下或是小商家等則不調漲，引發質疑一再出現「例外」情況，消基會建議修改公式明訂例外狀況以減少干預，且民生及工業用電佔比不同，公式應增訂「加權機制」讓電價調整更貼近實際用電狀況，甚至外界也建議每年2次的電價審議會改為逐季開會，以適時反映國際能源成本。
對此，王美花今日受訪時回應，電價公式為固定機制行之有年，每年2次審議委員會邀請相關利害關係人一起開會，讓大家知道成本情形、營運情形、國際局勢及國內需要，畢竟電價調整會影響各行各業。
不過，她指出，目前電價公式本來就有一個條件，如果國際原料成本大幅變動，電價公式本來就有這樣的彈性來處理，現在國際原料成長確實是較異常狀況。至於電價是否可能改逐季審議？王美花說，目前這樣的審議，「如果要改，我們不是沒有想過」，但現在電價成本上漲，如何平衡財務壓力及穩定物價要一起考量，台電及中油兩家國營事業也都跟著我們一樣，在財務穩健及國內民生物價穩定一起做考量。
王美花表示，「若現在就即時反映國內物價的時候，恐怕會是一個非常陡升的情形」，要在什麼時候來改可以廣泛討論，可邀請相關專家看現在審議制度有沒有需要做調整，但「我想不是現在馬上來做改變的時候」。