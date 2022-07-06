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檢討電價審議制度？王美花坦言不是沒想過　但電價恐陡升

▲針對檢討電價審議制度，經濟部長王美花今（6）日受訪時，也說明了經濟部的態度。（圖／資料照，朱永強攝影）
▲針對檢討電價審議制度，經濟部長王美花今（6）日受訪時，也說明了經濟部的態度。（圖／資料照，朱永強攝影）

記者顏真真／台北報導

2022-07-06 19:25:42

針對外界建議調整電價公式及審議制度，並改為逐季召開，減少政府干預，讓電價調整更貼近實際狀況。經濟部長王美花今（6）日表示，「我們不是沒想過」，電價公式本來就有附帶條件，若國際原料成本大幅變動，可彈性處理，現在國際原料成本也確實處於異常，但電價調整除了考量國營事業財務壓力，也要穩定物價，若現在就即時反映國內物價的時候，恐怕會是非常陡升的情況，「我想不是現在馬上來做這樣改變的時候」。

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至於國內物持續飆漲，外界也關心下半年政府是否會延續多項穩定物價措施，王美花說，行政院有專案小組負責處理，會視下半年國際趨勢、國內狀況滾動檢討與因應。

由於國內電價新費率自7月1日上路，國內平均漲幅為8.4%，其中工業用電大戶調漲15%，住宅1000度以下或是小商家等則不調漲，引發質疑一再出現「例外」情況，消基會建議修改公式明訂例外狀況以減少干預，且民生及工業用電佔比不同，公式應增訂「加權機制」讓電價調整更貼近實際用電狀況，甚至外界也建議每年2次的電價審議會改為逐季開會，以適時反映國際能源成本。

對此，王美花今日受訪時回應，電價公式為固定機制行之有年，每年2次審議委員會邀請相關利害關係人一起開會，讓大家知道成本情形、營運情形、國際局勢及國內需要，畢竟電價調整會影響各行各業。

不過，她指出，目前電價公式本來就有一個條件，如果國際原料成本大幅變動，電價公式本來就有這樣的彈性來處理，現在國際原料成長確實是較異常狀況。至於電價是否可能改逐季審議？王美花說，目前這樣的審議，「如果要改，我們不是沒有想過」，但現在電價成本上漲，如何平衡財務壓力及穩定物價要一起考量，台電及中油兩家國營事業也都跟著我們一樣，在財務穩健及國內民生物價穩定一起做考量。

王美花表示，「若現在就即時反映國內物價的時候，恐怕會是一個非常陡升的情形」，要在什麼時候來改可以廣泛討論，可邀請相關專家看現在審議制度有沒有需要做調整，但「我想不是現在馬上來做改變的時候」。

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