林智堅遭爆論文抄襲　蘇貞昌：台灣不要向下沉淪

民進黨徵召新竹市長林智堅參選桃園，國民黨卻爆料林智堅的2論文涉及抄襲。行政院長蘇貞昌今（6）日受訪指出，台灣應該要向上提升，不要向下沉淪。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蘇貞昌說，當年他就是選舉抹黑的受害人，雖然後來抹黑他的國民黨對手被法院判刑，也登報道歉，但他當時就是明白地在對方的登報道歉旁寫，「希望惡質的選舉文化以此為戒」，但看起來並沒有以此為戒，反而這些年來還變本加厲。蘇貞昌指出，每次選舉還沒有正式展開，就已經抹黑先來，台灣應該要向上提升，不要向下沉淪，林智堅8年在新竹的政績有目共睹，而桃園市長的選舉，也應該大家就政策辯論，就各方面的願景提出來，讓選民檢驗，才是健康的選舉文化。另外網路有份「毀龍」的會議紀錄，是勸退林佳龍選台北。蘇貞昌說，很多造謠就是用假訊息，用網路上這樣子亂傳，請大家不要受到迷惑，更不要隨之傳。蘇貞昌表示，選舉還是應該要健康，還要選民大家一起來，讓選舉能夠往向上提升的方向走，這假訊息應予以譴責。徐巧芯檢舉林智堅論文抄襲 台大：2個月內完成審定林智堅告王鴻薇加重毀謗罪 律師：犯罪事實有2次遭控論文抄襲！林智堅不忍了 11點將按鈴提告王鴻薇林智堅論文涉抄襲 國民黨議員參選人至北檢按鈴提告