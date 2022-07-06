陳淑芳不捨！爆《徘徊年代》導演貸款「600萬未還完」

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江常輝在電影中飾演一個因為工作、家庭的不順利的男子，因此個性上鬱鬱寡歡、臉色陰沈，他也為了這個角色去學了釣魚、到工地扛水泥，將自己封閉起來，相當敬業；當中他也和導演花很多時間朔造角色，為了調整口音，他每天錄製一首台語歌當作練習、寄給導演聽，江常輝也開玩笑說：「導演要愛上我了嗎」，逗得現場哈哈大笑。
陳淑芳在電影中飾演傳統媽媽的角色，還記得當時連劇本都還沒看，僅知道電影大概在講述新住民故事，她一口就答應接下角色，更表示「新導演的戲，我一定要拍，因為我有能力來當演員，我就一定要挺他」，不過陳淑芳也大讚導演功力、拍攝手法很不一樣，相當期待電影上映，但從殺青後都等不到上映消息，讓陳淑芳開玩笑表示「可能資金有問題」，更趁機問工作人員「貸款還完了嗎」，沒想到意外爆出還有「600百萬要還」！讓陳淑芳呼籲大家一定要進戲院支持，「至少要把債還完」！
台灣第一部以2位越南裔演員擔綱女主角電影《徘徊年代》，一個訴說著遠嫁來台的越南女孩，原本是懷抱希望，最後卻生活變調，另外一個則是由阮秋姮飾演越南女孩移民台灣後，進入徵信公司上班，再度呈現另種新住民的不同面貌；問到阮秋姮在日常生活中，是否有真的受到不公平對待，她也表示「台灣人都很友善，目前沒有遇到不合理的事情，不過可能在某些地方仍存在一些刻板印象，希望透過媒體、影視作品，讓大家更認識新住民、更有同理心。」