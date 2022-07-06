陳淑芳不捨！爆《徘徊年代》導演貸款「600萬未還完」

台灣少數以新住民為主、配角的電影《徘徊年代》，將於22日在台上映，導演張騰元、監製小野率領主要演員陳淑芳、阮秋姮、江常輝，出席今（6）日宣傳記者會。《徘徊年代》是新銳導演張騰元首部長片，監製小野就憶起過程有多麽不容易之外，還用「瘋狂、魔幻」來形容這一切，陳淑芳更爆料導演貸款還有「600百萬沒還」，直呼要大家一定要進院支持。

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《徘徊年代》是以新住民為主的電影，故事時序從1990年代至千禧年變動，深入探討台灣土地上新住民的故事與境遇，這也是新銳導演張騰元首部長片，他表示雖然故事是在講述新住民，但同時也在紀錄著生活在台灣這座島上的每一個人，希望透過不同世代來看都能找到共鳴。

江常輝在電影中飾演一個因為工作、家庭的不順利的男子，因此個性上鬱鬱寡歡、臉色陰沈，他也為了這個角色去學了釣魚、到工地扛水泥，將自己封閉起來，相當敬業；當中他也和導演花很多時間朔造角色，為了調整口音，他每天錄製一首台語歌當作練習、寄給導演聽，江常輝也開玩笑說：「導演要愛上我了嗎」，逗得現場哈哈大笑。

▲江常輝（右）表示，為了角色還去學釣魚、扛水泥。（圖／《徘徊年代》）

陳淑芳在電影中飾演傳統媽媽的角色，還記得當時連劇本都還沒看，僅知道電影大概在講述新住民故事，她一口就答應接下角色，更表示「新導演的戲，我一定要拍，因為我有能力來當演員，我就一定要挺他」，不過陳淑芳也大讚導演功力、拍攝手法很不一樣，相當期待電影上映，但從殺青後都等不到上映消息，讓陳淑芳開玩笑表示「可能資金有問題」，更趁機問工作人員「貸款還完了嗎」，沒想到意外爆出還有「600百萬要還」！讓陳淑芳呼籲大家一定要進戲院支持，「至少要把債還完」！