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Red Bull Dance Your Style台灣大賽　9月3日登場

▲Red Bull Dance Your Style台灣大賽　9月3日登場。（圖／Red Bull提供）
▲Red Bull Dance Your Style台灣大賽　9月3日登場。（圖／Red Bull提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-06 21:04:53

全台最炸的街舞盛事－Red Bull Dance Your Style台灣大賽將於9月3日於信義香堤登場，集結全台各種街舞舞風的16名頂尖舞者盡現個人風格、互相較勁。除了邀請不同舞風專長的種子選手參賽，今年首度開放線下及網路海選，只要你敢秀，就可能成為制霸香堤的贏家。最終贏得全場歡心的冠軍將能代表台灣與2021年贏家Chrissy Chou前往南非約翰尼斯堡挑戰世界！即日起開放報名，詳情請至：https://www.redbull.com/tw-zh/events/dance-your-style-taiwan2022/

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Red Bull Dance Your Style是一場融合了嘻哈文化、即興對尬的社交派對活動。與常規賽事不同，DJ會在台上以不同的音樂組合隨性出題，從流行歌曲、車庫搖滾、雷鬼、搖滾甚至是老歌經典都可能成為考題，考驗台上舞者Freestyle的功力，台上對尬的兩位舞者將要極盡所能地展現自己的舞蹈風格及技巧，只要掌握了現場氣氛，能跟著音樂牽動全場、博得現場觀眾的歡心，脫穎而出。

Red Bull Dance Your Style是種無差別舞風的即興對抗（一對一PK）賽事，今年更擴大參賽舞種，將集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、House、Tutting、Popping、Locking、Afro Dance多達10種舞蹈風格，並邀請各舞風的佼佼者參賽。今年共有10名種子選手參與，他們不只擁有豐富的國內外 Battle 賽事經驗，許多更是台灣街舞圈大師級的人物，其中包含2019年Dance Your Style台灣冠軍Maya Chou、Sugar Mommy、House of akuma 與wìTChes的Voguing舞者Xuan Xuan、日本Krump國際賽事 KOB TOP16的G Show Lo、曾拿下國內外Locking多項冠軍的Diao等舞者將在Red Bull Dance Your Style台灣大賽展現自我風格，大顯身手。

首度開放線下及網路海選，將找出六名「寶藏舞者」

為了不錯過隱藏在台灣民間的「寶藏舞者」，今年賽事首度開放線下及網路海選機制，人人都有機會能站上Red Bull Dance Your Style的舞台。今年線下海選共有三場，8月6日高雄場、8月7日台中場、8月13日台北場，並由頂尖舞者Chrissy Chou、YaoBai各別搭配Klia、Guei、Joy擔任評審，即日起至7月31日開放報名。

網路海選則是從8月15日至8月26日開放投稿，參賽者只需錄製一段30秒最自信的舞蹈連續短片(Reel)公開至Instagram，標著@redbulltaiwan、#redbulldanceyourstyle即可完成參賽，並由Chrissy Chou 及YaoBai共同選出站上Red Bull Dance Your Style台灣大賽舞台的舞者。2021年冠軍Chrissy Chou表示「Red Bull Dance Your Style是我覺得很好玩的比賽，今年比賽特別開放線下及網路海選資格，期待能認識到更多潛力舞者一起炸翻全場！」


第三屆Red Bull Dance Your Style台灣大賽，將於8月15日開放現場觀眾評審索票，未能到場的觀眾也歡迎鎖定Red Bull Taiwan IG（@RedBullTaiwan），期待精彩的賽後回顧。更多資訊請至https://www.redbull.com/tw-zh/events/dance-your-style-taiwan2022/

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