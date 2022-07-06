Red Bull Dance Your Style台灣大賽　9月3日登場

Red Bull Dance Your Style是一場融合了嘻哈文化、即興對尬的社交派對活動。與常規賽事不同，DJ會在台上以不同的音樂組合隨性出題，從流行歌曲、車庫搖滾、雷鬼、搖滾甚至是老歌經典都可能成為考題，考驗台上舞者Freestyle的功力，台上對尬的兩位舞者將要極盡所能地展現自己的舞蹈風格及技巧，只要掌握了現場氣氛，能跟著音樂牽動全場、博得現場觀眾的歡心，脫穎而出。
Red Bull Dance Your Style是種無差別舞風的即興對抗（一對一PK）賽事，今年更擴大參賽舞種，將集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、House、Tutting、Popping、Locking、Afro Dance多達10種舞蹈風格，並邀請各舞風的佼佼者參賽。今年共有10名種子選手參與，他們不只擁有豐富的國內外 Battle 賽事經驗，許多更是台灣街舞圈大師級的人物，其中包含2019年Dance Your Style台灣冠軍Maya Chou、Sugar Mommy、House of akuma 與wìTChes的Voguing舞者Xuan Xuan、日本Krump國際賽事 KOB TOP16的G Show Lo、曾拿下國內外Locking多項冠軍的Diao等舞者將在Red Bull Dance Your Style台灣大賽展現自我風格，大顯身手。
首度開放線下及網路海選，將找出六名「寶藏舞者」
為了不錯過隱藏在台灣民間的「寶藏舞者」，今年賽事首度開放線下及網路海選機制，人人都有機會能站上Red Bull Dance Your Style的舞台。今年線下海選共有三場，8月6日高雄場、8月7日台中場、8月13日台北場，並由頂尖舞者Chrissy Chou、YaoBai各別搭配Klia、Guei、Joy擔任評審，即日起至7月31日開放報名。
網路海選則是從8月15日至8月26日開放投稿，參賽者只需錄製一段30秒最自信的舞蹈連續短片(Reel)公開至Instagram，標著@redbulltaiwan、#redbulldanceyourstyle即可完成參賽，並由Chrissy Chou 及YaoBai共同選出站上Red Bull Dance Your Style台灣大賽舞台的舞者。2021年冠軍Chrissy Chou表示「Red Bull Dance Your Style是我覺得很好玩的比賽，今年比賽特別開放線下及網路海選資格，期待能認識到更多潛力舞者一起炸翻全場！」