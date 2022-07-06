萌貓四腳朝天攤平躺沙發！網一看小臉笑翻：是有多累？
有一句話是這樣說的「累得跟狗一樣」，或許現在能改成「累得跟貓一樣」！有些貓咪生性淡定，總是走到哪裡就躺到哪裡，不過日本這隻貓咪不僅睡姿大剌剌，連臉部也很有戲，網友看了都忍不住噴笑表示：「到底有多累啦？」
這天飼主經過沙發時，突然看見上頭怎麼出現一條虎斑色的毛巾，走近一看發現原來是自家愛貓「Tanukichi（たぬ吉）」躺在上面熟睡。只是牠的睡姿相當奇特，不僅跟人類一樣四腳朝天地躺平，翻出平坦的小肚肚，兩隻小手自然地垂放在身體兩側，看起來非常放鬆，但是仔細一瞧，發現牠竟然嘴巴微開、露出整齊的小牙齒，而且還大翻白眼，看起來就像是「暈倒」在沙發上，讓飼主忍不住笑了出來！
飼主也補充，Tanukichi目前6個月大，每天都很會吃也很愛玩，但是玩累了就彷彿全身電力透支一樣，會出現各種奇怪的睡姿，好幾次都被牠翻白眼的模樣嚇到，以為牠發生什麼事，後來才知道是愛貓特有的習性，但是只要睡飽後，Tanukichi就會像一隻兔子一樣在屋裡活蹦亂跳啦！
網友看了照片後都忍不住笑說：「這隻貓沒事吧？」、「到底是有多累？」、「就算我是神官或者靈媒我都應付不來」、「跟我加班回到家後一模一樣」、「我完全可以理解這種感覺」、「會不會太放鬆了」、「好可怕的睡顏，不能正常一點嗎？（笑）」。（編輯：陳珮瑜）