台股跌破萬四是否進場護盤？國安基金下周一召開例會討論
國際油價單日重挫近1成，反映市場對於經濟衰退的憂慮，股市信心脆弱，台股今（6）日終場大跌363.69點，收在最低點13985.51點。在台股失守萬四大關後，國安基金動向也受到關注。國安基金執行秘書、也是財政部次長阮清華表示，國安基金預計下周一7月11日召開例行會議，將會就目前股市狀況、總體經濟及國際政經情勢等進行討論，由國安基金管理委員會決議是否授權進場護盤。
面對台股跌跌不休，阮清華說，主要還是與國際連動，亞股都是一片綠，台股跌幅比較深可能跟產業結構有關，由於台灣半導體、電子產業比重較高，美股費城半導體指數也一直跌，，不過，法人看起來相當理性，有些甚至買超，外資賣超也有限，反倒覺得散戶好像有點恐慌。
至於國安基金是否召開臨時會？阮清華表示，國安基金持續關注股市表現，必要時會召開臨時會，討論是否授權進場護盤，只是在深入觀察之前不能太急，現在還沒辦法回答。
阮清華也呼籲投資人要理性，目前台灣基本面仍相當不錯，千萬不要多殺多，台灣經濟非常穩健，國安基金也一直密切關注，下周一並將召開例會，將整理目前股市狀況、總體經濟、國際政經情勢及國際股市表現等，並在會中提出報告跟討論，聽取委員的意見。
對於市場傳出財政部下令8大官股本周起最好每天淨買超台股，為大盤持續破底止血，對此，阮清華說，官股資金與外資相比簡直只有零頭，對於股市影響力相當有限。