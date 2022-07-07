NOW早報／黃嘉千證實離婚！情斷16年老公：過程非常艱難

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃嘉千請到著名的家事案件律師賴芳玉，她執業將近30年的時間，經手過賈靜雯、柯以柔、何如芸、于美人、王靜瑩、理科太太等人的離婚官司，最知名的是她在張清芳與投資教父宋學仁離婚時，為張清芳爭取到16億元的贍養費，而大S離婚汪小菲的時候找上賴芳玉，拿到一對兒女的撫養權和6億房產，漂亮的全身而退。
和黃嘉千同門的竇智孔，正與黃嘉千合作舞台劇《摘心米其林》，他在臉書發文用諧音暗諷夏克立，先說「約克夏真的比較可愛，狗很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻，沒有比較就沒有傷害」，後來又加重力道，狠批：「下課粒不是助理，因為他是垃圾。」
增2例BA.5本土個案！同車家人接機染疫 指揮中心祭5規範
昨（6）日國內增2例BA.5本土病例，中央流行疫情指揮中心表示，此為家庭群聚，起因為家人赴機場接機，從桃園到台中路程中因車窗緊閉通風差而染疫，對此，雖目前暫不考慮限縮親友接送限制，但提醒5項防疫規範，分別為接送者至少需接種2劑疫苗，親友上車前應針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食，並應保持充分通風。
羅一鈞說明，目前BA.5本土群聚累計5人染疫，3例為境外移入、2例為本土個案，另有匡列1名密切接觸者，目前檢驗陰性。為避免變異株疫情擴散，指揮中心也緊急宣布，即日起，民眾若需接送入境親友，應比照防疫計程車規範，落實相關防疫措施。
有關防疫措施，羅一鈞表示，分別是接送者應完成兩劑疫苗接種，並建議以打滿三劑疫苗者為優先，接送時應穿戴手套、配戴口罩，親友上車前須針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不得飲食，並應保持充分通風，全程避免有交談跟碰觸等接觸行為。待接送完成後，建議對全車進行內外清潔消毒，像是車門把手、座椅、安全帶扣環等處。也需要加強擦拭。
昨日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案中，根據指揮中心所述，為1例男性(以下稱案C)、1例女性(以下稱案D)，年齡分別為30多歲及50多歲，為指標個案相關之家庭群聚。案C及案D曾於6月19日至機場接送前述3位個案至防疫旅館。案C於6月24日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，快篩陽性後通報確診，同日案D移至他處居家隔離。6月29日因指標個案檢出為 Omicron BA.5，衛生單位立即針對同行者、同住者及接觸者(案A至D)進行疫調與採檢，案D亦於6月30日確診，且4名個案定序結果皆為 Omicron BA.5。目前案C已隔離期滿、案D隔離至7月7日。匡列相關接觸者共1人，為案C友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。
今日天氣／各地多雲到晴！大氣仍不穩 留意「午後雷陣雨」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局表示，今（7）日各地天氣雖然大致上呈現多雲到晴，不過水氣仍多，大氣環境依然不穩定，午後西半部地區及東半部山區出現短暫雷陣雨的機率偏高，中部地區及西半部山區可能出現局部大雨。另外，由於風向轉為偏南至東南風，東南部地區不定時有零星短暫陣雨的機率，清晨上午在南部地區也會出現零星降雨。
氣象局指出，今日白天各地高溫約落在32至34度，在南部地區及宜蘭地區、花蓮地區有局部36度以上高溫發生的機率，提醒民眾外出時應多補充水分並做好防曬措施。
首見BA.5本土個案 中市府：無擴散風險、確診者多已解隔
中央流行疫情指揮中心昨公佈，台中市出現全國首例BA.5本土個案，中市府表示，這對母子上月到桃園接機，研判因車內空氣不流通而感染，30幾歲兒子已康復解隔、50幾歲媽媽無症狀，將隔離到7日。該案列管的接觸者僅一人，目前無社區外擴風險，請市民不必擔心。
中央流行疫情指揮中心昨公佈首例Omicron亞變異株BA.5本土病例，一對母子從台中開車到桃園接機，載從美國回國的妹妹和2名外甥女到旅館，卻因妹妹先確診，造成5人家庭群聚事件，妹妹和孩子屬境外移入，媽媽和哥哥則被歸於本土病例。
台中市衛生局副局長陳麗娟進一步說明，50幾歲的媽媽和30幾歲的哥哥，6月19日開車到桃園機場，接送30幾歲的妹妹和2名不到10歲外甥，到台中的居家檢疫替代所（防疫旅館），途中全程戴口罩，亦無飲食用餐或擁抱等肢體接觸，但一個多小時的車程裡，車窗緊閉、空氣不流通，疑為傳染原因。
妹妹在入境時已有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，做了唾液快篩和pcr證實確診，ct值27。5人抵達旅館後，妹妹和外甥女進行7天居家檢疫，同住小孩23日確診發燒，ct值分別是29.2、25.5；3人於26日居檢期滿移出飯店，轉到自家住宅繼續隔離。
至於接機的母子，哥哥24日出現不適症狀、自行快篩陽性確診。29日台中衛生局接到中區管制中心通知，指妹妹的基因定序是變異株，衛生局安排同行同住者pcr採檢，7月1日檢出媽媽是無症狀確診者；衛生局於5日再接獲通知，確認是Omicron亞變異株BA.5。
陳麗娟說，母子已打滿3劑疫苗，分別是1、2劑AZ與第2劑莫德納，媽媽因發現得晚，必須隔離到7日，另4名輕症家人皆已解隔。由於是國內第一起本土病例，衛生局一開始就進行詳細疫調，發現哥哥有一名密切接觸者，初檢為陰性，目前進行自我健康監測中；此外，母子居家週遭環境已進行清消，疫情目前未外擴，社區還算安全。
李沛旭閃婚了！新娘身分保密到家 低調不辦婚宴
藝人李沛旭於昨（6）日稍早在IG發文分享一張與女子牽手的照片，兩人手上還有對戒照，寫下「李先生＆李太太」，疑似宣布結婚喜訊，而針對此事，李沛旭透過所屬公司凱渥回應：「謝謝大家的關心及祝福，我們很好。」
對於結婚一事非常低調的李沛旭，對太太身分保密到家，不透露女方身分相關細節，而凱渥方面提到李沛旭暫時不考慮辦婚宴，且會這麼突然選在昨天登記，是覺得因為遇到的人，所以決定攜手一生。至於是不是女方懷孕，所以來個「雙喜臨門」？凱渥透露：「沒有聽說。」此外，與李沛旭曾有8年情的蔡淑臻透過經紀人回應：「祝他幸福。」
李沛旭與蔡淑臻分手後，曾被爆出與小16歲的嫩妹交往，不過戀情也在今年1月結束，如今宣布閃婚，讓人對於「李太太」身分更加好奇。
捷運手扶梯「突起物」要幹嘛？正確答案曝：竟與成龍有關
捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的大眾運輸工具，對此，就有一名網友搭捷運時，好奇捷運站手扶梯的「突起物」用途到底為何，貼文一出，也有內行人解答「是防滑行裝置」。
該名網友在PTT以「手扶梯那個突起物是幹嘛的」為題發文，表示捷運手扶梯都有的那個突起物，「這個到底是幹嘛用的，之前看電影有人從手扶梯旁邊溜下去，酷到不行，但台灣的手扶梯都有突起物擋在那邊，溜下去應該直接變太監」，因此他也好奇發問「所以突起的那個東西真的是為了防止大家跑去溜滑梯嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「真的是防猴防屁孩阿」、「如果有人在那邊手滑，東西飛出去撞到幾個緩衝物才不會加速太快噴飛打傷人」、「阻止想當溜滑梯的人和避免物品掉落時滑至底部發生危險」、「北捷說過」。
事實上，北捷曾經在臉書發文「電扶梯上的突起物件是什麼」，並給出正確答案「電扶梯防滑行裝置」，「相信大家都看過知名演員成龍的動作電影，片中演員們常會從電扶梯的扶手蓋板滑行而下，看來帥氣，但其實是相當危險的。為了防止這樣的危險動作，我們在電扶梯的扶手蓋板上加裝連續間隔的突起物件，除了可以避免被當溜滑梯之外，還可以防止乘客不小心掉落的物品直接下滑至底部而發生危險」。
網友看了紛紛留言，「還真的是防滑喔?! 我以為是安裝檢修孔@@」、「不得不說每次搭電梯我都在想哪一天我真的很想這樣滑下去，謝謝捷運的裝置一直阻止我的想法」、「這是為了阻止屁孩們把他當溜滑梯滑下去的裝置，一旦滑下去就會有蛋蛋的哀傷」。（編輯：賴禹妡）