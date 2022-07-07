BA.5.2變異株現蹤！北京加強控管　西安湧現逃難潮

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北京市政府新聞發言人徐和建進一步表示，市外輸入是北京當前疫情防控面臨的最大風險，研判本次是由入境隔離期滿返京人員引發的本土聚集性疫情，基因測序屬變種病毒株Omicron BA.5.2分支。
在這之前，陝西省西安市已於5日傍晚宣布，為進一步減少人員流動，爭取早日實現病例清零，決定自7月6日零時起，全市實行7天臨時性管控措施。
消息一出，西安火車站立即湧現大量人潮，5日晚間西安火車站廣場大排長龍、機場也同樣人滿為患，許多人對去年年底因Delta變種毒株而長達32天的封城記憶猶新，期間衍生出許多次生災害、民怨沸騰。有乘客在受訪時直言，沒人想經歷第2次封城，還有西安的大學生表示，5日傍晚看到西安疫情發布會後馬上就決定連夜趕回家，買了深夜11點多的車票，但8點多到西安站時已經人山人海，描述離開學校時還「來不及收拾行李，只背了書包，出發時髒衣服都沒來得及洗。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。