NBA／「霸王條款」重出江湖　Beal簽下超級合約附帶NTC

我是廣告 請繼續往下閱讀
如此Beal將成為聯盟史上第10位、也是目前唯一擁有「完整」交易否決權的球員，根據ESPN統計其他9位分別是：LeBron James、Kevin Garnett、Carmalo Anthony、Dirk Nowitzki、Kobe Bryant、Dwyane Wade、Tim Duncan、David Robinson和John Stockton。
根據規定，簽下不可交易條款合約的球員，必須已在聯盟征戰8個賽季，且在簽約的球隊效力4個賽季。Beal在上賽季於巫師，場均上場36.0分鐘，可得到23.2分4.7籃板6.6助攻。
不可交易條款過去也被稱為「霸王條款」，通常只有聯盟中最頂級、且長期待在一支球隊的超級球星可獲得。2018年球季結束後，Nowitzki和獨行俠簽下一年合約，由於鳥權相關的規定，他該季自動不可被交易，因此就沒和球團再加註此條款，而在那之後聯盟就沒有任何一名球員得到真正擁有不可交易條款的合約，直到今天。
弔詭的是，這些年「霸王條款」消失的原因，反而是因為球星權力的膨脹，讓他們藉由簽下「2+1」等短約，或是直接和球隊申請交易，來達到自己的目的。而且聯盟生態已經改變，球員轉隊頻繁，以不再需要此條款來保障。