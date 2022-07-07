麥當勞突關一堆「光速走下坡」？老饕揭隱藏改變：太明顯

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貼文一出，網友紛紛回應「你真的想太多，關了一間麥當勞還有千千萬萬個麥當勞」、「店租太貴改開沒座位的TAKE OUT街邊店」、「現在的政策應該是鼓勵外帶吧，店面不需要這麼大又有利潤，當然不需要續約啦」、「大店換小店！省店租！外帶比內用好賺」、「麥當勞本身也不吃重地段阿，他開哪客人就會過去買」、「開在比較不熱鬧的地方省店租做外送就好」。
另外，也有人回文分析「內用區不斷縮減就能看出策略了啦，現在就是鼓勵外帶的天下，去看一下麥當勞的外面取餐架有多少人都用外送點麥當勞，內用區人潮根本也大幅縮減，如果你是企業的話你會租100坪有內用區，還是租50坪開放外帶、外送，然後生意都一樣好，誰賺得比較多？政策已經太明顯了！」
事實上，在台中火車站前中正店收店前，先前麥當勞就表示，包括台北指南、台北南港、台北復興二、台北民生二、台北麟光、台北木新門市在改裝後就關閉內用區，僅提供外帶，主要是為符合法令；但麥當勞也坦言，未來展店會考量顧客已因疫情改變消費行為，因此麥當勞門市將更著重數位化與外送、外帶服務，顯然這波閉店潮並非真的代表麥當勞頂不住，其有策略擴大經營、提高營收，實屬在疫情影下力拼殺出一條血路。（編輯：張嘉哲）