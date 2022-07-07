FBI局長：中國若侵台　將是全世界最恐怖商業破壞

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瑞伊說：「我們持續看到中國政府對我們經濟和國家安全構成最大長期威脅。」他說：「我口中的『我們』指的是美英兩國和我們在歐洲和各地的盟友。」
針對目前台海緊張局勢，瑞伊同時在演說中表示，中國武力犯台將「代表著全球歷來所見最恐怖的商業破壞之一」。
上週，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在華府的一場活動中表示，目前還沒有跡象顯示中國國家主席習近平準備武力犯台，但她確實表示，習近平似有尋求採取這類行動的潛力。
瑞伊今天表示，他沒有任何理由認為，中國對台灣的興趣有任何形式的減少，並說他希望中國從俄羅斯入侵烏克蘭一事汲取教訓，切勿「高估自己手上握的牌而全盤皆輸」。
瑞伊表示，有跡象顯示，中國或許已從俄羅斯經驗學到一兩件事，這段期間有在研究方法「讓自身經濟免受潛在制裁的影響」。
他說：「這在我們圈內稱為行為線索。」瑞伊整場演說不斷疾呼有意或尋求與中國做生意的西方企業小心謹慎，說北京若侵台，西方在中國的投資將化為烏有。
「如同在俄羅斯，西方多年來打造的投資有可能淪為談判籌碼，資金有可能擱淺，供應鏈和關係有可能被打亂。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110707