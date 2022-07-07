挑食！日本水族館難捱通膨　換廉價飼料竟遭企鵝水獺拒吃

全球性通膨迫使各國人民勒緊褲帶，精打細算過日子，不得不犧牲一點生活品質，但受到通膨影響的並不只人類，在日本甚至有企鵝、水獺也因此遭殃。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合《法新社》等外媒報導，考量到通膨導致成本飆漲，位於神奈川縣的箱根園水族館，動物園管理員從5月起就不再如往常購買大量的竹莢魚，而是改用較為便宜的鯖魚來餵食館內動物；然而，吃慣了好料，突然換成廉價貨，有些企鵝和水獺因此拒吃。水族館負責人告訴《法新社》，有的動物一開始會嘗試把魚放進嘴裡，但後來又放下或吐出來，有的則碰都不碰；水獺的情況更嚴重，幾乎是全體都拒絕吃便宜的魚。水族館表示，竹莢魚價格比去年飆升20至30%，而且自今年年初以來的營運成本也已經上漲了約20%，不只食物，就連電費也在飆升，館方還因此祭出節電措施。雖然館方也不是完全就不買竹莢魚了，對於挑食的動物，仍會給牠們吃較貴的食物，但也坦言在價格跌回正常水平前，確實沒有全面改回原飼料的計畫，一切都取決於物價和經濟何時恢復正常。俄國不應為攻打烏克蘭受罰！俄前總統再嗆：核戰終結人類經濟前景堪憂！IMF不排除衰退可能 英央行總裁也示警BA.5.2變異株現蹤！北京加強控管 西安湧現逃難潮反對出兵烏克蘭 俄國女記者被關進精神病院