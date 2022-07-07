台股早盤漲百點後翻黑 貨櫃、矽晶圓、元宇宙逆勢抗跌
美股四大指數昨（6）日反彈，今（7）日亞股走高，日股小漲、韓股漲逾1%。至於台北股市今（7）日開高，一度漲130點，來到14115點，不過隨後漲幅縮小，甚至紅翻黑，萬四得而復失。權值股台積電早盤漲8元，來到444元，漲幅1.3%以上。重要電子股漲跌互見，而今日盤面焦點為貨櫃股、矽晶圓、工業電腦與元宇宙族群逆勢抗跌。
美股道瓊指數6日上漲69.86點，或0.23%，收31037.68點；那斯達克指數上漲39.61點，或0.35%，收11361.85點；標普500指數上漲13.69點，或0.36%，收3845.08點；費城半導體指數上漲16.5點，或0.66%，收2494.1點。
台北股市今日開盤漲66.67點，加權股價指數以14052.18點開出，早盤一度漲130點，但不久後翻黑。權值股台積電早盤漲8元，來到444元，漲幅1.3%以上。其他晶圓代工如聯電漲逾1%，來到37.6元。世界先進同樣漲幅超過1%，來到66.2元。而其他重要電子股如聯發科漲逾1%，來到611元。大立光漲1%以上，來到1730元。和碩漲近1%。
矽晶圓逆勢抗跌，其中環球晶、中美晶營收報喜，6月、Q2、上半年營收同創歷史新高，今日股價強勁各漲1.3%與1.5%。台勝科、合晶也漲超過1%。工業電腦同樣強勢，欣技飆漲停，廣積漲近2%、立瑞漲1.5%。貨櫃三雄抗跌，長榮與陽明漲1%以上。至於部分元宇宙也表現搶眼，宏達電、驊訊、佐臻漲3%，揚明光、鈺創、威盛、威鋒漲1到2%。