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聯電6月營收連9個月創高　股價早盤反彈漲逾2.8%

▲聯電昨（5）日公布6月合併營收達248.26億元，月增1.6%，更較去年同期成長43.2%，連續9個月創下歷史新高，股價也跟著反彈。（圖／翻攝自聯電官網）
▲聯電昨（5）日公布6月合併營收達248.26億元，月增1.6%，更較去年同期成長43.2%，連續9個月創下歷史新高，股價也跟著反彈。（圖／翻攝自聯電官網）

記者許家禎／台北報導

2022-07-07 10:32:43

聯電昨（5）日公布6月合併營收達248.26億元，月增1.6%，更較去年同期成長43.2%，連續9個月創下歷史新高。第二季合併營收達720.55億元，季增13.6%、年增28.9%，創季度營收歷史新高，營收超越財測。累計上半年合併營收1354.78億元，年增38.2%，同樣改寫歷年同期新高。而今（7）日聯電股價未破底，早盤漲超過2.8%，來到38.3元。

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俄烏戰事引發全球通膨，連帶也使終端消費性電子需求低迷，再加上美國Fed鷹派言論，促使市場擔憂經濟成長衰退。美國銀行全球研究（BofA Global Research）對於半導體產業也轉趨悲觀，認為上述的原因很可能會壓抑2022年下半年至2023年的晶片需求，包括PC、5G智慧機、遊戲顯卡，甚至會蔓延到資料中心、雲端與商用市場。

也因此市場上傳出晶圓代工廠被砍單的消息，日前台股大跌更讓半導體類股跌得深，聯電6日股價破底，終場下跌1.75元，以37.15元作收。外資昨日再賣超聯電27436張，連七賣。不過，今日股價強勁反彈，未再破底，早盤漲超過2.8%，來到38.3元左右。統計三大法人今年買賣超聯電情況，外資賣超逾103萬張、投信買超936張、自營商賣超29101張。



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