很會生！外媒爆馬斯克又生雙胞胎 媽媽傳是旗下女主管
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的情史相當豐富，與第一位妻子、女作家賈絲汀威爾森（Justine Wilson）就有5個孩子，與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）歷經分分合合又生下2名子女，現在又有外媒爆料稱，他在2021年11月跟旗下一位高級主管齊利斯（Shivon Zilis）悄悄有了一對雙胞胎，若消息屬實，截至目前，馬斯克先後跟3名女性合計生了9個孩子。
綜合外媒報導，齊利斯今年36歲，2017年開始在Neuralink的營運及特別計畫擔任總監一職，也曾擔任特斯拉電動車人工智慧計畫（自動駕駛與晶片設計組）主管，直到2019年。
根據《商業內幕》取得的法庭文件披露，36歲的齊利斯和51歲的馬斯克在今年4月提交申請書，聲稱想改變雙胞胎的名字，以便「擁有他們父親的姓氏，並包含他們母親的姓氏作為他們中間名的一部分」，隔月獲德州奧斯汀的法官裁准。
不過，這對雙胞胎是在格萊姆斯通過代理孕母生下1個女兒前的幾週出生的，原本這個女兒的存在一直被保密，直到今年3月外媒記者去採訪格萊姆斯時，意外聽到樓上傳來嬰兒的哭聲才揭露，也讓馬斯克的感情和男女關係狀態更加撲朔迷離。
截至發稿時間為止，馬斯克跟齊利斯都沒有回應外媒置評的請求，《商業內幕》也保留雙胞胎的姓名以保護其隱私。