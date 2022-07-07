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NBA／Leonard仍在努力復健　暫時還無法參加5對5訓練

▲快艇主將Kawhi Leonard。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇主將Kawhi Leonard。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-07 10:41:06

根據ESPN快艇隨隊記者Ohm Youngmisuk報導，超級球星Kawhi Leonard還在進行傷後的復健行程，目前他還無法參加5對5的對抗訓練，不過整體的身體狀況有越來越好。

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Youngmisuk在ESPN的一個節目中表示，Leonard還沒完全恢復，他還需要進一步的進行復健行程。「上周的他還沒有辦法參加5對5的對抗訓練。我被告知，他目前看起來身體狀況還不錯，正在一步步按照自己的方式進行恢復。」

另外，Youngmisuk也透露Leonard和Paul George一直在組織球隊一起進行訓練，常有多達8到12名快艇球員會在健身房中一起進行特訓，不僅是在洛杉磯，這樣的訓練也會在聖地牙哥進行。

「快艇老將們會在夏季聯賽期間在拉斯維加斯聚在一起幾天，這樣他們就可以在訓練的同時，觀看年輕球員的比賽。」Youngmisuk如此說道。

快艇在今年休賽季期間沒有什麼大動作，不過球隊基本維持了原陣容，在側翼戰力上他們依舊傲視群雄，如果新賽季能維持健康，那將被視為奪冠大熱門。

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