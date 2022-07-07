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呆萌女神「泳衣被浪沖走」！彎腰撅翹臀　寫真片險被黃標

▲海邊一個大浪打來，元元粉嫩泳衣差點走光。（圖／元元FB）
▲海邊一個大浪打來，元元粉嫩泳衣差點走光。（圖／元元FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-07 11:06:37

具有「呆萌女神」封號的甜美女星元元（吳婕安），睽違3年推出寫真書，尺度再度大突破，只貼胸貼遮點的入浴照，瀕臨危險曝光邊緣，直播時開箱新書，被室友放大鏡檢視判定走光，被她笑說「看太細了」，元元也PO出在海邊踏浪的花絮影片，布料極少的泳衣掌握不住她的E罩杯，結果浪一打過來，泳衣整個掉下來！

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▲元元睽違3年推出寫真書，尺度相當大膽。（圖／元元FB）
▲元元睽違3年推出寫真書，尺度相當大膽。（圖／元元FB）
▲元元彎腰撅翹臀，姿勢相當性感。（圖／元元FB）
▲元元彎腰撅翹臀，姿勢相當性感。（圖／元元FB）
元元PO出拍攝寫真集的幕後影片，超緊身的粉色流蘇小可愛，讓豐滿雙峰呼之欲出，她開心地往海灘裡跑去，擺出攝影師要求的各種姿勢，彎腰撅起翹臀，結果一個大浪上來，上衣被海水沖掉，讓她嚇到不行，驚呼：「被浪打到泳衣掉下來！」趕緊把泳衣拉緊緊，有粉絲敲碗要她交出上空裸照，被元元打槍，笑說放出來影片會變黃標。

▲元元開箱寫真書結果露出胸貼，被室友吐槽露點了。（圖／元元FB）
▲元元開箱寫真書結果露出胸貼，被室友吐槽露點了。（圖／元元FB）
▲元元很愛小動物，寫真書也有狗狗入境。（圖／元元FB）
▲元元很愛小動物，寫真書也有狗狗入境。（圖／元元FB）
寫真書尺度更勝以往，元元說，最性感的一套是在浴缸裡泡澡，泡沫散光後，露出一點點胸貼，尺度非常誇張，本來不想收錄，因照片珍貴決定釋出，另外一套祕書OL裝扮，雙方交疊露出底褲，性感指數爆表，還有拉起襯衫，曝光露出鮮少見人的南半球美照。讓她直呼害羞。自豪寫真書滿滿180幾頁，換了50套造型，絕對物超所值。粉絲還開高速車，詢問她買書會送衛生紙嗎？引人聯想的邪惡念頭，讓她忍不住嬌嗔「你們想幹嘛！」

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