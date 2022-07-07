COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女買房附贈「毛毛驚喜」！某天帶4隻寶寶拜訪：我當媽啦

▲女子買的房附贈「毛毛驚喜」，天天拜訪的浣熊某天突然帶來4隻寶寶。（圖／Instagram：brittany.rose.xo）
▲女子買的房附贈「毛毛驚喜」，天天拜訪的浣熊某天突然帶來4隻寶寶。（圖／Instagram：brittany.rose.xo）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 11:51:30

這毛毛鄰居太可愛了！美國女子於2021年4月購買這間房屋，前任屋主因餵食野生動物而聞名，交屋前也向她說明「每天晚上都會有一隻浣熊來敲門要飯」，可能知道屋內的人類換了，女子搬進去的第一週毫無動靜，某天做飯時突然聽到有東西敲門，一打開果然是那隻「毛毛鄰居」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲浣熊：新鄰居你好！以後也請你多多照顧囉！（拿食物）（圖／Instagram：brittany.rose.xo）
▲浣熊：新鄰居你好！以後也請你多多照顧囉！（拿食物）（圖／Instagram：brittany.rose.xo）
因人類不停開發山林，佔據部分野生動物的原生棲息地，所以許多膽子大又懂投機取巧的浣熊，漸漸學會如何與人類共存，這在現今已變得相當普遍。女子為這隻隨屋附贈的毛鄰居取名「Roxie」，並接替前屋主的工作，持續在門前放置食物。漸漸混熟後，Roxie已不在害怕女子，每天晚上準時在屋前敲門討食，她也對此樂觀其成。

某天女子發現Roxie的飲食習慣出現變化，原本只在夜晚現身，那陣子卻是連白天都來拜訪數次，在今年五月初，她意識到Roxie應該是懷孕了。她對這想法又驚又喜，持續投餵Roxie，並期待哪天可以見到小浣熊寶寶們。果不其然，某一天Roxie帶著四隻寶寶現身於後門，開心的步伐彷彿在傳達：「快看！這些都是我生的寶寶，很可愛吧！」

▲某一天Roxie帶著四隻寶寶現身後門。（圖／Instagram：brittany.rose.xo）
▲某一天Roxie帶著四隻寶寶現身後門。（圖／Instagram：brittany.rose.xo）
▲往後都會帶著寶寶一起來討食。（圖／Instagram：brittany.rose.xo）
▲往後都會帶著寶寶一起來討食。（圖／Instagram：brittany.rose.xo）
浣熊一家子現在住在女人房子後方的樹林裡，似乎認為這裡是個優良的育兒場所。此外提醒，儘管這些毛茸茸的野生動物看起來非常可愛，但牠們也隨時可能變得兇猛，請勿毫無防備或直接伸手觸碰。（編輯：李惠婷）


拉開窗簾驚現「地獄使者」！牠真實心聲超崩潰：我想下去

胖嘟嘟海豹「摔倒一直滾」！無辜同伴被波及：全倒Strike

拉拉熊狂粉！貓頭鷹「房內四處轉」炫耀：我有你沒有

養到碎紙機？飼主拆信「召喚愛情鳥」：是你表現的時候了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀