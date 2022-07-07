女買房附贈「毛毛驚喜」！某天帶4隻寶寶拜訪：我當媽啦
這毛毛鄰居太可愛了！美國女子於2021年4月購買這間房屋，前任屋主因餵食野生動物而聞名，交屋前也向她說明「每天晚上都會有一隻浣熊來敲門要飯」，可能知道屋內的人類換了，女子搬進去的第一週毫無動靜，某天做飯時突然聽到有東西敲門，一打開果然是那隻「毛毛鄰居」。
因人類不停開發山林，佔據部分野生動物的原生棲息地，所以許多膽子大又懂投機取巧的浣熊，漸漸學會如何與人類共存，這在現今已變得相當普遍。女子為這隻隨屋附贈的毛鄰居取名「Roxie」，並接替前屋主的工作，持續在門前放置食物。漸漸混熟後，Roxie已不在害怕女子，每天晚上準時在屋前敲門討食，她也對此樂觀其成。
某天女子發現Roxie的飲食習慣出現變化，原本只在夜晚現身，那陣子卻是連白天都來拜訪數次，在今年五月初，她意識到Roxie應該是懷孕了。她對這想法又驚又喜，持續投餵Roxie，並期待哪天可以見到小浣熊寶寶們。果不其然，某一天Roxie帶著四隻寶寶現身於後門，開心的步伐彷彿在傳達：「快看！這些都是我生的寶寶，很可愛吧！」
浣熊一家子現在住在女人房子後方的樹林裡，似乎認為這裡是個優良的育兒場所。此外提醒，儘管這些毛茸茸的野生動物看起來非常可愛，但牠們也隨時可能變得兇猛，請勿毫無防備或直接伸手觸碰。（編輯：李惠婷）