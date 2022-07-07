太熱啦！近8成上班族曾想翹班、逾9成渴望高溫假

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代表其餘45.6%的戶外工作者任職的企業有提供預防高溫的措施，在可複選狀況下，依序為「提供飲料或補充鹽份」(50.3%)、「中午時段暫停工作」(38.2%)、「提供遮陽空間休息」(36.4%)，以及「增加休息時間」(30.4%)、「提供遮陽物品」(28%)、「出勤日延後，或出勤地點改在室內」(23%)。
詢問資方作法，每逢夏天當員工需要到戶外工作，43.2%企業透露，「有主動」提供預防高溫的措施。本次調查更發現，回顧整個職涯，仍有43.1%的人透露，曾經「因為處理公務而曬傷過」；以及有47.2%的人透露，曾經「因為處理公務而中暑過」：這其中又有29%，甚至因此「請假就醫或休養」。
不過假如勞工被要求「戶外高溫工作」，一天若以8小時計算，大家願意接受的「日薪」，平均至少要給2,875元，換算下來時薪為359元，大概是「基本工資時薪」168元的2.1倍。
難怪合計有92%的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度，不過其中又分成：51.4%支持「有行業與職務的限制」；40.6%則支持「不分行業與職務」。針對戶外工作部分，更有高達95.4%的人，覺得應該訂定高溫津貼制度；平均每個月補貼，至少要有2,293元。
相較之下，合計有48.8%的公司，贊成實施高溫假，其中又分成43.9%為有行業與職務的限制、4.9%為不分行業與職務。同樣針對夏天戶外工作者，更有56.1%的企業表態，願意提供高溫津貼，而且每個月補助上限，平均為1,571元，可惜換算下來，大約只有「勞方期望值」的68.5%。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，像是以「室內工作環境」來說，假如沒有電風扇或空調，或者窗戶沒有全開，空氣不流通又悶熱，每逢夏天開工，容易出現人員頭昏不適、呼吸不順狀況，如果又處於產線、廠房，恐怕將導致工安意外。雖然對於實施「高溫假」、「高溫津貼」，勞資雙方意見分歧，但站在照顧員工的立場，衷心建議老闆、主管，當室外溫度超過35度時，其實可以適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。