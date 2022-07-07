謝龍介北上踢爆黃偉哲「手比1」索賄納骨塔業者　明提告

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謝龍介批，黃偉哲收錢不辦事，當他在議會質詢黃偉哲是否有這場宴飲，黃一開始說宴飲很多，後來才坦言有桃山宴。
謝龍介還原整起事件經過。2019年7月，福隆納骨塔取得完工證明，啟承建設公司申請變更設置人，遭台南市政府民政局要求簽署申請人變更對照表，卡關一年，於是2020年8月，業者就請託台南市議員李偉智舉行協調會，9月28日李偉智邀約黃偉哲到神田日本料理用餐，餐敘有4人，分別是業者李瑞祥、許進福、以及黃偉哲、李偉智。黃偉哲赴宴20分鐘，後稱趕行程要「打包」先走，當場交代李偉智：「另外找一個可以詳談的時間地點」。
10月1日黃偉哲再赴桃山宴赴約，餐敘總共有6人，分別是前一場餐敘的4人，外加業者的律師，以及黃偉哲的律師陳文禹。陳文禹稱啟承公司沒有違法，是民政局違法，一周內就可以處理完畢。
但黃偉哲當場否決，說怕議員有意見，要等12月2日市議會休會後，12月3日才能蓋章核准，席間，黃偉哲5次向李瑞祥強調，「要別人幫忙，自己要先幫忙別人，錢匯給他（陳文禹）。」
會後要離開餐廳，黃偉哲請其他4人先出去，包廂只剩下他跟李瑞祥，黃偉哲以食指比1（意指1000萬元），問李瑞祥沒有問題吧？李回應手比ＯＫ。
10月6日陳文禹南下赴福龍納骨塔案參訪，當場向李索取1000萬元，李承諾先付200萬元，500萬元以支票支付，陳並要求李簽署法律顧問委任書。
10月22日陳文禹再度南下，跟李瑞祥相約台南高鐵摩斯漢堡，交付500萬元支票，但陳事後稱李信用不佳，要求改為現金匯款，因此11月12日匯款200萬、13日匯款300萬元。
結果12月3日黃偉哲未依照約定蓋章核准，2021年1月4日業者收到宏宇法律事務所對帳單，稱720萬元是律師顧問費，包括桃山宴8萬、參訪納骨塔18萬元等。謝龍介說，這就是貍貓換太子。
李瑞祥強調，他今天說出的事情，他就會負責。謝龍介則追問，黃偉哲到底有沒有開口要錢？李瑞祥強調「有！」謝則說，你現在開始很危險，隨即要李開始念不自殺聲明，並當場簽署。
李瑞祥激動地說，他很不甘願給錢，但黃陳等人就是借勢藉端要錢，恐嚇他要是不付錢就會倒閉、會跑路，「我很不甘願，政府可以這樣嗎？市長要讓我們百姓四處借錢，世間有這種事情嗎？」
謝龍介強調，他很不屑這樣行賄的行為，但索賄者更可惡，明天就會去提告李瑞祥行賄黃偉哲；他也呼籲黃偉哲出面當面對質，今天的變更名義只是第一階段，案件還有營業執照的第二階段，後續還有劇情。