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響應ESG！旅遊業推出環保低碳「綠色永續遊程」

▲有旅遊業者今（7）日宣布，將長期維護生態及環境永續納入行程規劃的考量之一，以「綠色旅遊」及「永續旅遊」兩大面向發展，邀請供應商共同合作。圖為稻田餐桌體驗。（圖／業者提供）
▲有旅遊業者今（7）日宣布，將長期維護生態及環境永續納入行程規劃的考量之一，以「綠色旅遊」及「永續旅遊」兩大面向發展，邀請供應商共同合作。圖為稻田餐桌體驗。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-07 11:41:39

永續發展為近年所有產業努力的目標，淨零碳排更是新難題，不過有旅遊業者今（7）日宣布，將長期維護生態及環境永續納入行程規劃的考量之一，以「綠色旅遊」及「永續旅遊」兩大面向發展，邀請供應商共同合作，搭上ESG浪潮帶動的這波綠遊商機。
 
根據交通部2021年數據顯示，國人旅遊目的在自然生態及文化體驗占比高達90%，可樂旅遊為實現綠色旅遊計畫，４年前加入台灣生態旅遊協會，融合環境教育、人文歷史、生態保育，兼具多元生態及教育意義的行程，致力維護環境永續的旅遊市場。今年更偕手林務局新竹林區管理處，聯手啟動生態旅遊策略聯盟，共同推廣「綠色旅遊」，打造具深度、廣度及創新的經典親山遊程，讓「永續」與「創生」成為不可或缺的旅遊元件。
 
「綠色旅遊」旨在旅行過程以環境友善的方式，減少對環境的負荷，以「低碳環保」、「在地體驗」來規劃遊程，行程中不提供瓶裝水，鼓勵旅客自備餐具，攜帶個人盥洗用具，落實垃圾分類等，景點則以山林景區為主，如滿月圓森林景區、內洞森林遊樂區、八仙山森林遊樂區、谷關溫泉風景區等，餐食安排皆以「綠色餐廳」規格，二日以上的旅宿則選用環保旅店標章合作，此外東部還規畫參觀最佳養生建築「洄瀾灣日出會館」、無圍牆博物館「鸞山森林文化博物館」等，讓旅行與環保、永續共存。

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業者表示，過去與農委會、原民會、地方等單位合作推出主題遊程，舉凡稻田餐桌、芋見幸福－蕉朋友、夏日音樂會等，帶動了地方經濟、更開發出許多豐富的文化體驗；去年開始也積極參與資誠永續舉辦的「地方創生X企業CSR媒合活動」，成功媒合了多家地方創生團隊，榮獲金、銀獎項等獎項，不僅讓旅遊經濟多向循環，旅客能夠深度探索、重塑對地方的認同，再再體現旅遊的價值與意義，更是成就永續旅遊之目的。近日阿里山百年森鐵專列計畫中，業者與雙福基金會晨光智能發展中心合作「公益咖啡車」，更體現發揮公益精神可以從小地方開始累積。
 
可樂旅遊強調，推動「永續旅遊」不遺餘力，全力發展兼顧環保及愛護地球的永續旅遊型態，盡量減少旅行可能使用的一次性產品，挑選具環保標章之旅宿及餐廳，使用在地資源，積極落實無煙囪產業之使命，達到生態環境、人文社會與經濟循環間的平衡。可樂旅遊將持續開發綠色行程，歡迎員工旅遊、企業獎勵包團等服務需求，更歡迎在地創生團體洽詢合作。

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