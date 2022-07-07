響應ESG！旅遊業推出環保低碳「綠色永續遊程」

根據交通部2021年數據顯示，國人旅遊目的在自然生態及文化體驗占比高達90%，可樂旅遊為實現綠色旅遊計畫，４年前加入台灣生態旅遊協會，融合環境教育、人文歷史、生態保育，兼具多元生態及教育意義的行程，致力維護環境永續的旅遊市場。今年更偕手林務局新竹林區管理處，聯手啟動生態旅遊策略聯盟，共同推廣「綠色旅遊」，打造具深度、廣度及創新的經典親山遊程，讓「永續」與「創生」成為不可或缺的旅遊元件。
「綠色旅遊」旨在旅行過程以環境友善的方式，減少對環境的負荷，以「低碳環保」、「在地體驗」來規劃遊程，行程中不提供瓶裝水，鼓勵旅客自備餐具，攜帶個人盥洗用具，落實垃圾分類等，景點則以山林景區為主，如滿月圓森林景區、內洞森林遊樂區、八仙山森林遊樂區、谷關溫泉風景區等，餐食安排皆以「綠色餐廳」規格，二日以上的旅宿則選用環保旅店標章合作，此外東部還規畫參觀最佳養生建築「洄瀾灣日出會館」、無圍牆博物館「鸞山森林文化博物館」等，讓旅行與環保、永續共存。
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可樂旅遊強調，推動「永續旅遊」不遺餘力，全力發展兼顧環保及愛護地球的永續旅遊型態，盡量減少旅行可能使用的一次性產品，挑選具環保標章之旅宿及餐廳，使用在地資源，積極落實無煙囪產業之使命，達到生態環境、人文社會與經濟循環間的平衡。可樂旅遊將持續開發綠色行程，歡迎員工旅遊、企業獎勵包團等服務需求，更歡迎在地創生團體洽詢合作。