半導體S廊帶促城市轉型　仁武迎最大造鎮級社區

台積電落地高雄，南部半導體產業S廊帶成型，帶動在地產業升級及城市轉型發展。其中，仁武產業園區，國際大廠紛紛佈局，帶動房市價量上揚，並與高科園區、楠梓科技產業園區及橋科園區，形成S廊帶群聚效益。三發地產看準仁武發展優勢，推出區域指標案「首席大院」，基地面積達3711坪，總銷100億元，將打造仁武最大規模造鎮級社區。
三發地產業務部副總黃麗貞表示，仁武澄德特區，是仁武唯一有商業區規劃的重劃區，也是推案最多的區域。三發地產將在7月中公開的「首席大院」，鄰近承德公園，基地面積達3711坪，六棟量體總計規劃780戶，包含店面及2至3房產品。
建築將導入大師建築團隊，並有高標準的SGS驗證；以同集團金革唱片的資源底蘊，推出「文化音樂廳永續安心宅」概念，配合仁武的城市轉型與產業轉骨；並以超越同級地段豐富多元的全齡化公設項目，力堆飯店式輕豪邸產品，強攻仁武在地客，和北高雄首購、首換市場需求。開價每坪35~40萬元，創區域新高。
海悅機構副總經理馬士雄指出，仁武產業園區第一階段招商的航太供應鏈已進駐「駐龍精密」、「成新科技」、「科力航太」，以及全球汽車電子居領先地位的「元山科技」、半導體設備大廠「天正國際」等5家上市櫃公司，未來仁武產業園區將帶動仁武房市價量表現上揚。「首席大院」預計7月中正式公開，6月開放民眾預約，目前已有千組預約看屋。