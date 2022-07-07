夏天爆汗正常？當心可能是「多汗症」　中醫師教3招判斷

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中醫臨床上將多汗症依體質分類，如「氣虛」：白天汗出不止，在涼爽的環境、未活動下仍然不停流汗，這表示身體對外界溫度變化的調節能力不好，有這種情況的人多半面色發白，容易疲倦，常常流汗後怕風、怕冷，就是俗稱的「自汗」。
「陰虛」總在睡醒後才發現，就像小偷把你的汗水盜走，就是所謂的「盜汗」，陰虛的人也不難辨認，通常比較煩燥，手心腳心發熱，臉上兩顴發紅，甚至中午後會潮熱，臨床上常見於更年期的人。
除了體質導致多汗之外，第三種則為「暑氣」也會影響排汗。陰暑是指長時間出入高、低溫度不同場所，因為溫差太大而出現中暑現象，如頻繁進出冷氣房室內外溫差超過攝氏5度以上，皮膚微血管與毛細孔一下子擴張、一下子收縮，讓人體無法正常散熱，因此夏天「中陰暑」相當常見，尤其是平時運動量少、身體虛弱的人，以及在冷氣房工作的上班族。雖然「氣虛」和「陰虛」還有「中暑」是中醫上常見引起多汗症的病理，不過詳細對於此病症發生的原因仍需和醫生問診後，才能對診下藥。
為了解決酷暑下身體不適，中醫師分享6招消暑方式：
- 隨時補水：在炎熱狀態下，需補充足夠水分及鹽分，或喝稀釋的運動飲料，不要等到覺得口渴時才喝水。
- 少碰酒精：避免喝酒精性飲料和高糖分飲料。
- 遠離烈日：戶外活動應盡量選在蔭蔽處。
- 室內通風：在室內盡量打開窗戶，保持涼快和周圍的空氣流通。
- 避免外出：在炎熱潮濕天氣應減少戶外活動或避免劇烈的運動，特別上午10時到下午2時之間盡量避免外出。
- 高危險群：老人（特別是75歲以上的老人）、小孩、肥胖、慢性病患調節體溫的功能較差，應注意是否補充足夠的水分。