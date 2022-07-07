協和電廠「東移方案」保留珊瑚　台電：估2028年供氣

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台電表示，協和計畫為了盡更大努力保護海洋生態，作出重大變更，提出「東移方案」，原本各界關切可能受影響的潛堤區珊瑚，將完全保留下來，並強調，台電提出最大化保護海洋生態的新方案，展現台電在維持穩定供電的同時，也有決心降低對海洋生態、環境的影響，期盼各界支持更能保全生態的東移方案。
台電說明，協和電廠增氣計畫興建燃氣機組，需解決供氣問題，經評估，興建海管、陸管不可行，永久使用浮動式天然氣接收站，也有其不得不面對的困境，因此必須興建儲氣槽。而現有電廠廠內多山坡，用地不足，也無法滿足氣槽設置的安全性要求，因此台電規劃填地興建天然氣儲氣槽。
台電進一步解釋，填地方案原規劃填海面積18.6公頃，填方量為350萬立方公尺。如今台電提出「東移方案」，填海面積進一步縮小為14.5公頃，填方量減為195萬立方公尺，填地方案經過調整，可以完全保留海扇及潛堤區珊瑚。
曾文生說，預算方面，東移方案預計會少一道防波堤，但沈箱不會少太多，所以預算不會有太大變化，至於時程方面，由於只是填方的方式改變，做好防波堤及接收設備，因此供氣時間不變，「保留原本預計2028年開始供氣以及天然氣船進入」若環評順利通過，就會盡快施工。
台電表示，協和燃油機組運轉超過40年，在地民眾對於空品改善與減少碳排有著殷切期盼，然而，協和現有燃油機組已有年歲，雖經過多次設備改善，但有其極限，因此協和推動「以氣換油」，來滿足地方民眾期盼，以氣換油可以減少96%的空污排放許可量，在溫室氣體減排上，也可減少碳排52%。
台電指出，協和改氣可以提供北北基發展所需電力，基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，攸關數百萬用戶的用電權益，預估這個區域今年尖峰負載將超過580萬瓩，到了2025年更將超過600萬瓩。
在供給方面，台電解釋，協和與核二機組陸續除役，到了2025年僅剩和平電廠130萬瓩，因此屆時供需缺口將達470萬瓩，供需缺口或許可以靠其他區域輸電融通，但輸電容量有其安全上限，為420萬瓩。
台電進一步指出，北北基供需缺口不能只靠區域外融通，更需要新建電源，協和計畫興建2部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組，可就近供應基隆、台北南港及新北汐止等地工商發展之電力需求，避免讓北北基用電過度仰賴外援。更重要的是，從南港、汐止沿著基隆河谷延伸至基隆港，整個基隆河谷廊帶產業快速發展，預估未來10年用電仍將持續成長，更需要穩定電力作為後盾。
台電強調，協和電廠當年就是填海造陸興建而得，建廠後為了抵擋海浪，設置了人造潛堤，經過數十年的發展，反而成為孕育並保護生態的良好人造棲地。
台電在透過學者研究也發現，高雄永安天然氣接收站是西海岸沙質地形中唯一有這麼多珊瑚生長的地方，這些都證明了人造設施可以與環境和諧共存，台電承諾，將持續秉持迴避、縮小、減輕及補償等生態保育策略，推動最能夠兼顧生態保育的開發計畫。