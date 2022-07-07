最強夜市底加！橘子嘉年華《大橘夜市》 3大亮點搶先看
所有大小朋友、電玩迷暑假怕無聊嗎？通通有請注意，「橘子嘉年華」又來了！「橘子嘉年華-夏日召橘令」官網日前已經正式上線，這屆活動主題設定為「大橘夜市」，夏天在家不怕無聊，不分晝夜來線上逛夜市吧！有各類趣味關卡任你玩，夜市地圖還藏有千萬豪禮，虛寶、純金金幣天天抽，只要闖關就能「戳獎」，根本玩不膩！活動雖然7/11正式開始，但現在就能搶先上線玩小遊戲、解任務，一起「集豆橘手戳大獎」。另外，7/11起更有連續4天精彩的直播節目「大橘擂台」，包括《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲及最火的《原子少年》實況接力，每天8點都是Party Time，讓大家邊看邊玩爽過一夏！
從2020年起橘子集團每年會固定在春節與暑假舉辦兩次「橘子嘉年華」活動，秉持回饋廣大玩家的初衷，結合線上與線下活動帶給玩家最充實的內容，活動越辦越熱鬧。今年春節版一連四天直播匯聚遊戲、音樂、料理3大泛娛樂主題。創下近600萬總觀看次數再創新高，在人氣手遊《天堂M》帶領下，最高同時在線人數衝破2.6萬人，也成功帶動beanfun!新增用戶數較去年暑期版暴增加近2倍。
暑假正值遊戲產業旺季，這次嘉年華「夏日召橘令」特別以「大橘夜市」為主題。橘子集團表示，「夜市」是屬於台灣獨有的夜之文化，也是各國遊客來台遊玩必訪的一個行程，除了各式各樣的小吃美食外，琳琅滿目的夜市遊戲也是讓人想要一玩再玩，因此這次嘉年華要讓大家重新感受夜市的熱鬧感，同時在嘉年華活動期間完成星球指定任務，不僅可以領取專屬的金豆或銀豆，試試手氣抽千萬豪禮，還有機會拿到驚喜小禮！
目前「橘子嘉年華-夏日召橘令」官網已經開放小遊戲讓大家搶先玩，包括1天1次的「夏日神射手」，1天2次定期的「瘋狂撒豆派對」；另外還會不定期在訊息中分享「尊榮獨享邀請碼」，搶先玩可以比別人更快集豆。活動開始後立刻參加「大橘夜市」的遊戲、購物、支付、漫畫、追星各種趣味關卡，完成任務即可獲得指定贈送的金豆或銀豆，累積5顆金豆或50顆銀豆，就可以去大橘戳戳樂頁面戳獎，包括純金金幣、GOGORO、電競筆電、PS5等大獎及遊戲虛寶，共有40萬份獎勵等你來拿，中獎後直接派送到beanfum! App背包「領獎中心」，實在有夠方便。
小遊戲玩得開心，當然也少不了精彩的節目！「橘子嘉年華-夏日召橘令」準備了「大橘擂台」，7/14起一連4天，包括《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲改版強勢來襲，而目前最火熱的《原子少年》也會加入實況接力，主辦單位更大方準備了遊戲虛寶還有GASH 50萬點大放送，每天晚上8點鎖定節目，讓解婕翎、6tan陪你一起開Party，歡度暑假夜晚時光。
這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，快上「橘子嘉年華夏日召橘令」官網逛逛：https://bean.fun/gVuzA。