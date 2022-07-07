迎接台灣半導體黃金時代 　SEMICON展9月14日登場

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另外，供應端的晶圓製造商持續投入擴廠及新技術導入的趨勢，則展現出台灣半導體業者積極備戰下世代市場之決心。其中，2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將較前一年成長20%，創下1,090億美元新高紀錄，其中台灣預計成為2022 年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去年成長52%來到340億美元。展望2023年晶圓廠設備支出，預計也將呈持續成長之勢。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，雖然近期全球半導體產業受市場短期供需調整出現波動，但看好台灣半導體產業持續引領下世代半導體先進技術發展之高度競爭實力。同時政府將半導體列為六大戰略之首，也推出半導體學院，應對台灣半導體產業人才短缺的問題。有鑑於全球產業對台灣半導體在先進製造發展的信心及重視，SEMICON Taiwan成為過去數年間，唯一不受疫情影響、且持續成長之全球半導體展覽，展覽規模在今年突破27年來新高，出現大排長龍、一位難求之盛況。
曹世綸進一步補充說明，面對全球半導體產業經歷供應鏈管理、地緣政治、及產業發展動態等因素影響，對台灣半導體產業及企業在過去數十年間所打下的穩固基礎深具信心，並確信台灣半導體產業及企業將能突破重重困境、持續扮演全球科技產業值得信賴夥伴的角色，並在下一個世代的產業技術發展，扮演關鍵性的重要角色。
而為協助台灣半導體產業及廠商的長期國際競爭力，以搶進未來數十年半導體產業發展黃金時代，SEMICON Taiwan 2022展覽中，同時規劃多場主題特展及國際論壇，包括：先進製程、異質整合、高科技智慧製造特展及論壇、全球汽車晶片高峰論壇，以及ESG 永續創新技術館等熱門議題，同時兼顧「經濟成長」與「環境保護」，協助台灣產業轉型升級邁向永續，驅動台灣半導體產業鏈的下一個十年關鍵競爭力。