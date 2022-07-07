迎接台灣半導體黃金時代 　SEMICON展9月14日登場

全台年度最大半導體盛事 SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展，即日起開放報名。有鑑於台灣半導體產業成為全球關注的焦點，今年 SEMICON Taiwan 展覽規模亦再創 27 年新高，吸引 700 家國內外廠商參與，共計推出 2,400 個展覽攤位。將深入探討台灣半導體產業的七大強項，包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、 ESG 永續、半導體資安等發展趨勢。展覽將於 9 月 14 日至 16 日於台北南港展覽館一館盛大登場。

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儘管近期受到終端需求變化、通膨等因素影響，部分電子商品出現短期庫存調整狀況，但受惠於車用電子、高效能運算，以及各式智慧型應用等長期市場需求持續看漲，半導體產業發展趨勢仍具相當成長潛力。根據 SEMI 市場報告指出， 2021 年全球矽晶圓出貨量較 2020 年上漲 14% 、總營收成長 13% ，突破 120 億美元大關，雙雙寫下歷史紀錄。 2021 年全球半導體材料市場營收成長 15.9% ，達到 643 億美元，超越 2020 年創下的 555 億美元紀錄，再締新猷。

另外，供應端的晶圓製造商持續投入擴廠及新技術導入的趨勢，則展現出台灣半導體業者積極備戰下世代市場之決心。其中， 2022 年全球前端晶圓廠設備支出總額將較前一年成長 20% ，創下 1,090 億美元新高紀錄，其中台灣預計成為 2022 年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去年成長 52% 來到 340 億美元。展望 2023 年晶圓廠設備支出，預計也將呈持續成長之勢。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，雖然近期全球半導體產業受市場短期供需調整出現波動，但看好台灣半導體產業持續引領下世代半導體先進技術發展之高度競爭實力。同時政府將半導體列為六大戰略之首，也推出半導體學院，應對台灣半導體產業人才短缺的問題。有鑑於全球產業對台灣半導體在先進製造發展的信心及重視， SEMICON Taiwan 成為過去數年間，唯一不受疫情影響、且持續成長之全球半導體展覽，展覽規模在今年突破 27 年來新高，出現大排長龍、一位難求之盛況。

曹世綸進一步補充說明，面對全球半導體產業經歷供應鏈管理、地緣政治、及產業發展動態等因素影響，對台灣半導體產業及企業在過去數十年間所打下的穩固基礎深具信心，並確信台灣半導體產業及企業將能突破重重困境、持續扮演全球科技產業值得信賴夥伴的角色，並在下一個世代的產業技術發展，扮演關鍵性的重要角色。