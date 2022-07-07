18歲公民權修憲案年底複決　學團辦倡議行動工作坊

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台高盟表示，將邀請青民協理事長張育萌、高雄市左營楠梓市議員擬參選人白喬茵、台少盟副秘書長林于聖、彰化縣彰化花壇芬園縣議員擬參選人楊子賢、台灣基進桃園黨部執行長藍士博、台北市松山信義市議員擬參選人吳崢等人，分享自身的從政及參加社會運動的經驗，傳達倡議發想、倡議與溝通技巧等，培力青年倡議能力。
一整天的工作坊包括「18歲公民權簡介」，將與學員一同剖析歷史、認識「18歲公民權」的修憲程序，也將藉由「18歲公民權」議題，更深入領會在民主國家公民參與的重要性；「倡議與溝通技巧」由青民協藉由過去推動學生權利、憲政改革的經驗，帶領學員思考推動公共議題該如何提案、規劃、執行、檢討，認識盤點資源、組織團隊、團隊溝通與對外溝通的技巧。
「講者互動式論壇」邀請學生、青年代表與縣市議員擬參選人，進行互動論壇，分享從政的過程如何去倡議、如何去傳達自己的想法，以及如何與選民進行溝通，並套用在「18歲公民權」上；「人人都是倡議者」由學生團體進行簡單的行動經驗分享；「倡議發想」將引導學員分組發想，結合課程，一起思考身為學生可以為18歲公民權做點什麼，引導學員們產出屬於自己組別的倡議行動企劃。
3場活動，南區場倡議行動工作坊，將在7月17日於高雄市任意門空間舉辦；中區場為互動式學生論壇，將在8月6日於台中社會創新實驗基地舉行；北區場倡議行動工作坊在8月13日於桃園市婦女館舉行。
台高盟說，報名即日起至7月10日23點59分止，將於7月12日公告錄取名單，並陸續寄送報名成功通知。相關活動訊息可參考台高盟臉書、IG。