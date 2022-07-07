台積電回神！台股終場上漲350點　電子股衝鋒反彈

美股4大指數昨（6）日收紅，台北股市今（7）日早盤開高震盪翻黑，接近午盤時又強彈翻紅，終場上漲350點，收在14336點，漲幅2.51%，成交金額新台幣2569.15億元；台積電、大立光電子雙王擔任反彈衝鋒要角，台積電終場上漲22元，收在457.5元，其餘電子類股也是多頭反攻的主要功臣；貨櫃三雄一片喜慶，工業電腦、網通、元宇宙族群則持續發威。
美股4大指數6日齊揚，道瓊指數上漲69.86點，漲幅0.23%，收在31037.68點；那斯達克指數上漲39.61點，漲幅0.35%，收在11361.85點；標普500指數上漲13.69點，漲幅0.36%，收在3845.08點；費城半導體指數上漲16.5點，漲幅0.66%，收在2494.1點。
台北股市今（7）日早盤開高震盪一度拉回翻黑，接近午盤時又強彈翻紅至14355點，終場上漲350點，收在14336點，漲幅2.51%，成交金額新台幣2569.15億元，成功站上5日均線。
今日晶圓雙雄回神強悍，台積電終場上漲22元，收在457.5元，漲幅5.05%，聯電則強漲逾7%；大立光今天扮演反彈衝鋒要角，午盤強攻漲停板，重登股王寶座，光學鏡頭同步慶賀，先進光、揚明光、聯一光亮燈漲停，玉晶光終場漲逾8%；其餘電子類股紅通通，聯發科漲逾5％，鴻海則漲逾2%。
今日貨櫃三雄也是一片喜慶，長榮、陽明、萬海終場上漲2至4%；至於工業電腦、網通、元宇宙族群仍持續發威，威盛集團的建達、立衛盤中亮燈漲停，威鋒電子、宏達電漲逾8％；網通題材強勢點火，友勁、神準、訊舟、正基、昇達科、仲琦等多檔類股攻上漲停板，建漢、智邦、中磊則漲逾6至9％。