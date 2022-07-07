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林智堅、黃偉哲連受抹黑　民進黨：國民黨想勝選應提政見

▲林智堅遭到國民黨猛攻，民進黨呼籲，國民黨要拚勝選，不應抹黑，而是要提出政見。（圖／記者葉政勳攝）
▲林智堅遭到國民黨猛攻，民進黨呼籲，國民黨要拚勝選，不應抹黑，而是要提出政見。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-07 13:29:52

關於國民黨近日來相繼對新竹市長林智堅論文、台南市長黃偉哲進行抹黑攻擊，民進黨發言人謝子涵今（7）日下午表示，國民黨連日來不斷以舊案重提的方式，對林智堅和黃偉哲進行不實指控與抹黑，其目的眾人皆知，就只有選舉利益及政治鬥爭，也證明國民黨「選舉沒半步，只剩抹黑一步」。

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▲民進黨發言人謝子涵（圖／翻攝自謝子涵臉書）
▲謝子涵說，國民黨只會鋪天蓋地對對手進行政治追殺與人格抹煞，甚至不擇手段傷及無辜。（圖／翻攝自謝子涵臉書）
謝子涵說，國民黨抹黑林智堅的論文抄襲，但林智堅早已多次說明、澄清，國民黨卻仍持續潑髒水。今天，國民黨台南市長參選人謝龍介更如法炮製，用穿鑿附會方式炒舊案，對黃偉哲進行抹黑，也凸顯國民黨的選舉手法，只會鋪天蓋地對對手進行政治追殺與人格抹煞，甚至不擇手段傷及無辜。

謝子涵表示，林智堅與老師賀力行2020年時與日前就已經說明澄清過，今日也再次說明，林智堅的論文早在科管局結案報告前完成，而結案報告完成後，該著作權才從中華大學移轉到科管局，全都有文件佐證，並無抄襲之虞。

此外，已有許多學者指出，根據國科會研究人員倫理規範，計畫成果報告、研討會報告等通常不被視為正式發表，更無自我引述之需要，且共同申請之研究計畫，皆可視為共同著作，而林智堅就是該份報告的共同參加者，擁有相關權利，因此，林智堅擁有權利可修整並發表論文，並無一稿多投、自我抄襲的疑慮。

另外，針對謝龍介對黃偉哲的不實指控，謝子涵表示，又是一個陳年舊案來冷飯熱炒，黃偉哲日前早已回應過，今天又再度說明，該案為市議員帶民眾陳情，而且他個人當天遲到早退，並無謝龍介捕風捉影的腦補情事，將會與律師研商提出告訴，遏止這種抹黑奧步的選舉歪風。

謝子涵指出，細數過去選舉就可以看到，國民黨用各種舊案、烏龍爆料等手段，形塑「三人成虎」的誤導效應，不惜毀損傷害相關當事人和產學界、企業、研究人員的聲譽。例如國民黨在2012年用宇昌案來各種抹黑時任民進黨總統候選人的蔡英文和中研院研究人員，結果選舉一結束，司法就還給當事人公道，卻已對台灣生技界造成嚴重傷害。呼籲國民黨，應正當提出自己的政見供選民檢視，還給選民一場乾淨的選舉。

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