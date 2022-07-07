林智堅、黃偉哲連受抹黑　民進黨：國民黨想勝選應提政見

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謝子涵表示，林智堅與老師賀力行2020年時與日前就已經說明澄清過，今日也再次說明，林智堅的論文早在科管局結案報告前完成，而結案報告完成後，該著作權才從中華大學移轉到科管局，全都有文件佐證，並無抄襲之虞。
此外，已有許多學者指出，根據國科會研究人員倫理規範，計畫成果報告、研討會報告等通常不被視為正式發表，更無自我引述之需要，且共同申請之研究計畫，皆可視為共同著作，而林智堅就是該份報告的共同參加者，擁有相關權利，因此，林智堅擁有權利可修整並發表論文，並無一稿多投、自我抄襲的疑慮。
另外，針對謝龍介對黃偉哲的不實指控，謝子涵表示，又是一個陳年舊案來冷飯熱炒，黃偉哲日前早已回應過，今天又再度說明，該案為市議員帶民眾陳情，而且他個人當天遲到早退，並無謝龍介捕風捉影的腦補情事，將會與律師研商提出告訴，遏止這種抹黑奧步的選舉歪風。
謝子涵指出，細數過去選舉就可以看到，國民黨用各種舊案、烏龍爆料等手段，形塑「三人成虎」的誤導效應，不惜毀損傷害相關當事人和產學界、企業、研究人員的聲譽。例如國民黨在2012年用宇昌案來各種抹黑時任民進黨總統候選人的蔡英文和中研院研究人員，結果選舉一結束，司法就還給當事人公道，卻已對台灣生技界造成嚴重傷害。呼籲國民黨，應正當提出自己的政見供選民檢視，還給選民一場乾淨的選舉。