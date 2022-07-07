快訊／本土確診+31364！死亡個案增105人　境外移入98例

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指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為76例男性、29例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、101例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至7月4日，死亡日期介於6月12日至7月4日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增98例境外移入個案中，為52例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自瑞士及阿拉伯聯合大公國(各4例)、越南及德國(各3例)、義大利、巴拉圭、西班牙、馬來西亞及美國(各2例)、英國、丹麥及匈牙利(各1例)移入，另71例感染國家調查中。入境日介於今年7月5日至7月6日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,775,208例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,774,791例排除)，其中3,995,621例確診，分別為15,274例境外移入、3,980,293例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,328例COVID-19死亡病例，其中7,313例本土，個案居住縣市分布為新北市1,764例、臺北市917例、臺中市689例、高雄市643例、桃園市576例、臺南市496例、彰化縣388例、屏東縣300例、南投縣197例、雲林縣196例、基隆市179例、宜蘭縣158例、苗栗縣147例、嘉義縣133例、新竹縣118例、花蓮縣116例、嘉義市114例、臺東縣93例、新竹市69例、金門縣及澎湖縣各10例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。