內幕／林佳龍拒戰新北　潘孟安今研議是否北上「抓侯」

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據了解，黨內各派系人士依時程推算，本周末可望將再召開一次選對會，由蔡英文定案雙北佈局，在下週中執會通過。不過，目前尚未正式收到通知，時間也還不確定。
綠營在雙北選戰中，林佳龍最為積極表態，並持續拋出市政願景，也受到跨派系黨公職、民代肯定，不少人認為論述都很完整且具有前瞻性，「有當過市長、有城市治理經驗」真的不一樣。據掌握，林佳龍曾當面向總統蔡英文表示，自己會持續拋出願景，蔡也相當肯定，惟還是希望其針對首都圈的治理論述，可以帶到新北市，與台北一同實現。
知情人士透露，即使蔡英文在4日下午以及5日晚間選對會前，2度約詢勸進林佳龍參選新北市長，而包含桃園市長鄭文燦等選對會成員在非選對會場合碰面時，也極力說服林佳龍，但林佳龍並沒有動搖「不去新北市」的想法。
「最大門檻就是沒有準備好。」親龍人士指出，林佳龍先前早就宣示不參選新北，所以一直沒有準備相關政見，依照林佳龍的個性，不會去做沒有準備的事情，況且現在距離選舉已近，林佳龍認為新北市長參選人應提名在地人才。
據了解，這半年來，其實蔡英文和林佳龍談了不止2次，已多達好幾次，不過，林佳龍只想「台北直直龍」，黨內卻屬意陳時中參選北市、期盼林佳龍改變心意選新北，如今「中龍配」顯然破局，而林佳龍也做好了「兩頭空」的心理準備，到時不參選、只擔任輔選角色。
因為林佳龍不戰新北，近來亦有高層與潘孟安晤談，直言民進黨屏東縣長參選人周春米的選情相對穩定，潘孟安也即將任滿，以其自稱「山林野夫」的形象，加上優異的施政表現，除了相當符合新北市的「氣口」外，與4年執政毫無建樹的新北市長侯友宜做對比也高下立判，「山林野夫北上抓侯」確有勝選可能。
據透露，潘孟安近來確實陷入思考，打算開會討論，惟因潘孟安縣政行程依舊滿檔，這二天是否有時間召開會議尚無法確認。
黨內高層表示，新北除了潘孟安以外，也有另一派聲音認為，同樣任滿的基隆市長林右昌能出戰新北市，除了地域連結強、任滿正當性高以外，過去林右昌就針對北北基市政議題多所著墨，應也是「抓侯」強棒。
據指出，台北市方面，部分人士屬意前副總統陳建仁應待2024大選再有角色，加上其自身意願不高，仍屬陳時中最受高層青睞。但隨著新北佈局持續變化，也牽動北市佈局，蔡英文現正苦惱最後的定奪，可望下週前就有答案。