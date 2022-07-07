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開放線上下載！移工聘僱及轉換雇主許可函文

▲勞動部宣布建置網路查詢及下載系統，移工及雇主可以全天24小時線上查詢及下載需要函文。（圖／記者賴志昶攝）
▲勞動部宣布建置網路查詢及下載系統，移工及雇主可以全天24小時線上查詢及下載需要函文。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-07 16:38:00

為讓移工及雇主更方便的取得聘僱許可、轉換雇主許可等資訊，勞動部宣布建置網路查詢及下載系統，自2022年6月30日起，移工及雇主可以全天24小時線上查詢及下載需要函文，無須再向勞動部查詢或申請補發。勞動部在核發移工聘僱許可及轉換雇主許可時，會同時將許可函文紙本寄給移工及雇主，同時提供移工有關許可函文的母國語言說明；若相關函文不慎遺失，可向勞動部查詢或申請補發。

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勞動部表示，為使移工及雇主能便利取得相關函文，已自2022年6月30日起，建置「移工網路線上申辦與查詢下載系統」（https://fwad.wda.gov.tw），提供中文暨移工（印、泰、菲、越）母國語言的友善介面，移工可使用健保卡或外國人自然人憑證至該系統登錄後，查詢及下載個人的聘僱許可及轉換雇主許可函文，並確認本次在台工作的雇主、許可工作內容、期間、地點或轉換雇主期間等相關資訊。

此外，雇主可至勞動部勞動力發展署「外國人申請案件網路線上申辦系統」（https://fwapply.wda.gov.tw） ，以工商憑證或自然人憑證登錄後，查詢及下載所聘僱移工的聘僱許可及轉換雇主許可函文，以掌握移工的聘僱許可期間或辦理轉換雇主期間等相關資訊。

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