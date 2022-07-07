水湳經貿園區收管理費　地主批市府無作為

台中市政府經發局今 (7) 日上午召開「水湳經貿園區營運管理自治條例（草案）公聽會」，預計成立園區營運管理中心，並向進駐的事業單位、機構和協進會等組織收取管理費，但現場地主一片罵聲，不但反對市府收費，還痛批市府無作為，導致園區內抵費地雜草幾乎與人同高，遭人棄置垃圾和廢棄車輛，區內電桿也沒下地，發生變電箱多次爆炸事件。

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市議員林祈烽表示，經發局早就應該要成立園區管理營運中心，怎麼會拖到現在才想要成立？而且重劃區本來就有平均地權基金可運用，結果市府沒有管理又想向地主收費，難怪地主會大反彈；他要求經發局要趕快修正自治條例，不得再向地主收取管理費用，應由市府從平均地權基金編列預算來支應。

經發局指出，為落實水湳經貿園區發展定位及目標，將智慧城市技術以創新之理念實踐應用於城市調適與發展，以本園區為示範場域，追求城市永續發展，因此制定台中市水湳經貿園區營運管理自治條例，希望透過地方自治法令，把水湳經貿園區變成「特區」，未來實現低碳城市、智慧示範園區及創新平台等園區未來發展，都有所規範及依據。

多位地主在得知市府訂立自治條例就是要向他們收費，氣得大罵市府自重劃區完工交地後就無所作為，地主都已有繳交地價稅，為什麼還要跟地主收費？趙姓地主批評，市府原來就有平均地權基金，不應該再從地主端這邊來收取維護清潔費。

廖姓地主說，水湳經貿園區交地後，土地由地主使用，點交後市府就應設置園區管理中心，而非交地後又拖了那麼久才想到要設置管理中心；現在園區內有些土地雜草叢生，抵費地內草長得比人高，電桿也未地下化，還經常發生電筒爆炸的問題。