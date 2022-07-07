林智堅論文爭議　王婉諭：嚴重違反學術倫理別再硬拗

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王婉諭指出，林智堅今早的聲明，更是承認自己跟教授都想要一魚兩吃。林智堅完成論文、口試、與竹科研究結案日期相當接近，擺明就是想把研究計畫成果當成自己的研究產出。碩士論文本來就都會公開出版，人人到國家圖書館都可以查閱，「竹科管理局竟然還要花 45 萬元買，是盤仔嗎？」
王婉諭說，林智堅市長今天早上到天公壇上香祈福，還在現場告訴鄉親論文爭議都是抹黑，說「講的人要有口德、聽的人要有智慧。」她反問，「唸碩士的人要有學術道德，當市長的人要有智慧」這麼簡單的道理，身為堂堂台灣大學國家發展研究所碩士、中華大學科技管理研究所碩士，應該不會不懂吧？
王婉諭表示，事實上，產出具有創建的研究成果需要花費大量心力、精力與時間，學術界內為了取得學位或升等而抄襲的行為，本來就屢見不鮮。然而，對於這種抄來抄去、侵犯著作權的行為若不加以約束、監管，不僅會將人民的納稅錢浪費在沒有意義的研究案或補助案上，也難以推動研究人員持續帶來突破性、有益社會的創見。
王婉諭說，今年4月她就曾在質詢時，要求科技部報告「研究計畫比對系統」的建置進度，務必儘速完成比對系統的，嚴加管控學術倫理，守護研究人員的智慧結晶。對於林智堅在台灣大學、中華大學的碩論，很明顯是突顯出學術界長期以來輕忽學術倫理與著作財產權的陋習，校方、主管機關的教育部與科技部都應該重視這次事件，主動調查，給社會大眾一個交代。