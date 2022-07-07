死亡+105！30多歲男冒冷汗送醫 敗血性休克隔天就猝逝
指揮中心宣布，今（7）日新增3萬1364人確診，以及新增105人死亡，指揮中心表示，當中最年輕個案是僅30多歲男性，曾經打三劑疫苗，由於出現冒冷汗、倦怠等症狀前往就醫，採檢PCR確診住院，隔天就呼吸心跳停止，急救無效死亡。
指揮中心表示，今日新增之31,364例本土病例，為14,450例男性、16,902例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,121例)、臺中市(4,081例)、高雄市(3,442例)、桃園市(3,141例)、臺北市(2,948例)、臺南市(2,507例)、彰化縣(1,823例)、屏東縣(1,224例)、雲林縣(813例)、苗栗縣(798例)、新竹縣(748例)、宜蘭縣(700例)、嘉義縣(650例)、南投縣(624例)、花蓮縣(591例)、新竹市(576例)、基隆市(453例)、臺東縣(387例)、嘉義市(337例)、澎湖縣(201例)、金門縣(181例)、連江縣(18例)。
指揮中心表指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為76例男性、29例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、101例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至7月4日，死亡日期介於6月12日至7月4日。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡最年輕30多歲男性，曾打過3劑疫苗，本身有有酒精性疾患，7/2出現冒冷汗、倦怠到醫院，由於血壓低、腸胃道出血，採檢PCR確診住院，使用瑞德，使用瑞德西韋並插管治療，隔天呼吸、心跳停止，急救無效，當日死亡，死因為敗血性休克合併胃潰瘍出血。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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